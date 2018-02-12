Был не готов к такой оценке: лидер группы The Вйо Кувалдин извинился за хамство в эфире нацотбора

Фронтмен группы The ВЙО Мирослав Кувалдин попросил прощения у судей, конкурсантов и зрителей за свое поведение во время первого полуфинала нацотбора на "Евровидение-2018"

"Друзья, очень переживаю и хочу извиниться за свою позорную реакцию на национальном отборе "Евровидения". Она никак не касалась ни судейства (в жюри сидят настоящие профессионалы своего дела), ни конкурсантов (состав участников был очень сильный и разноплановый - все молодцы). Джамала, Евгений Филатов, Константин Дмитриев, Сергей Притула - простите, ничего личного (думал это будет весело, а получилось, что нахамил)", - написал Кувалдин на своей странице в Facebook.

Певец отметил, что миссия его группы – нести позитивные эмоции, и они почти с ней справились. Кувалдин написал, что не был готов к такой низкой оценке его коллектива на нацотборе.

"Просто лично я оказался не готовым к низкой оценке нашего коллектива. Это мои личные проблемы. Сегодня же пойду к психологу проговаривать это все. И еще раз извините. Зрителям и слушателям спасибо за поддержку! Жизнь продолжается! Желаю всем хорошего шоу, и пусть победят лучшие!", - подытожил певец.

Напомним, во время оглашения результатов Кувалдин начал выкрикивать "фу" и попросил членов жюри напеть песню другого участника нацотбора Константина, чтобы узнать, действительно ли она запомнилась кому-то из них. Напела мотив конкурсанта Джамала, рассеяв сомнения Кувалдина и завершив спор.

Группа The ВЙО получила от судей 2 балла, а зрители оценили выступление в стиле регги лишь в один балл.

Первый полуфинал украинского национального отбора на Евровидение завершился победой певца Laud и групп The Erised и Vil'na. Второй полуфинал Нацотбора пройдет 17 февраля. В финал, который состоится 24 февраля, пройдут шесть участников.