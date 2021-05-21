Холостяк 2021 финал: кого выбрал Миша в 12 выпуске

Холостяк 2021 - как прошел финал / СТБ

Проект Холостяк 2021 подошел к концу. В 11 сезоне Холостяка Михаил Заливако выбирал себе возлюбленную. В финале Холостяка Михаил выбирал между Розали, Юлией и Анной. Но кого выбрал Холостяк в финале - была настоящая интрига.

Михаил за последнюю неделю провел тройное количество свиданий, чтобы выбрать для себя ту единственную. Григорий Решетник и команда СТБ помогали ему в этом как могли.

За неделю Михаил провел пять свиданий. Начал он с того, что решил проверить восприятие девушками их отношений. Он повел каждую в мебельный магазин и предложил выбрать, как обставить комнату.

Розали предложила, как обставить гостиную, а Анна и Юля - спальню. После этого Михаил попрощался с Розали, так как перестал чувствовать между ними романтическую связь.

Далее он провел романтические свидания с Анной Богдан, а потом с Юлей Зайкой.

Холостяк 2021 - финал с Анной Богдан / СТБ

С Анной они ездили на аттракционах, потом провели романтический обед на самом высоком здании в Дубаи.

После этого переместились в комнату, где обсуждали будущее после проекта, а потом переместились на кровать, где Анна получила массаж от Михаила.

Следующее свидание Михаил провел с Юлией. Он решил повести ее на легендарный каток в Дубаи, где учил девушку кататься на скейтборде. Там же они встретили пингвинов, и вместе умилялись. После они переместились в квартиру, где играли в шашки на поцелуи.

Холостяк 2021 - финал с Юлией / СТБ

Михаилу было тяжело сделать выбор между совершенно разными девушками. Он предложил каждой переехать в Харьков. Анна не была готова переезжать, а Юля сказала, что хотела бы, чтобы он жил с ней в Киеве, но если для Миши это очень важно, то она поедет к нему в Харьков.

Церемония роз была очень трогательной и напряженной.

В финале Холостяка Михаил выбрал Анну Богдан.