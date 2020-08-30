Фокин предложил дать особый статус всему Донбассу и объявить всеобщую амнистию

Витольд Фокин предложил дать особый статус всему Донбассу / gordon.ua

Особый статус необходимо предоставить всей территории Донбасса, а не только оккупированным районам Донецкой и Луганской областей, заявил первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольд Фокин.

Об этом Фокин рассказал в интервью "Стране".

По его словам, "и с той стороны, и с другой стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы".

"Но сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизнь бойцов и командиров, моя позиция – нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше, всего Донбасса", – заявил он.

Фокин также добавил, что готов вести переговоры с главарями "Л/ДНР", если будет соответствующее поручение президента или Верховной Рады.

Читайте такжеФокин официально вошел в состав украинской делегации ТКГ по ДонбассуНапомним, ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (Украина, РФ, ОБСЕ) Леонид Кравчук заявил, что выборы на Донбассе 25 октября не состоятся, так как Украина не успеет к ним подготовиться.

В интервью Дмитрию Гордону Кравчук подчеркнул, что одновременно местные выборы в Украине и на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей не пройдут.

"Учитывая особенности, мы уже не сможем до 25 октября подготовить там выборы", – рассказал он.