СМИ возмутились занятием Трампа во время прощания с Маккейном

Дональд Трамп / Reuters

Во время прощания с американским сенатором-республиканцем Джоном Маккейном, которое проходило в Вашингтоне в субботу, 1 сентября, президент США Дональд Трамп играл в гольф, сообщает Associated Press.

CNN, The New York Times и The Washington Times осудили поведение Трампа, несмотря на то что родственники политика ранее сами запретили главе Белого дома участвовать в поминальных мероприятиях.

Ранее стало известно, что родные скончавшегося сенатора-республиканца Джона Маккейна отказались видеть Дональда Трампа на похоронах политика.

В то же время близкие Маккейна попросили бывших соперников и президентов Барака Обаму и Джорджа Буша произнести прощальные слова.

При жизни Маккейн резко критиковал внутреннюю и внешнюю политику Трампа за отход от ценностей и традиций стремления к глобальному лидерству. Также сенатор характеризовал действующего главу Белого дома как "импульсивного".

Сенатор-республиканец Джон Маккейн умер в субботу, 25 августа, в возрасте 81 года. Ранее у него диагностировали рак мозга.

Политика похоронят в американском городе Аннаполис.

Джон Сидни Маккейн родился 29 августа 1936 года. Он представлял в Сенате США штат Аризона, в 2016 году его переизбрали на шестой срок.