Прощались Путин, Медведев и Пугачева. В Москве похоронили Кобзона

В России похоронили Иосифа Кобзона, с ним, в частности, простилась Алла Пугачева / Reuters

В воскресенье, 2 сентября, в столице РФ Москве в Концертном зале им. Петра Чайковского тысячи человек простились со знаменитым советским и российским певцом, депутатом Госдумы Иосифом Кобзоном.

В траурном мероприятии, в частности, приняли участие президент РФ Владимир Путин, премьер Дмитрий Медведев, первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова, балерина Анастасия Волочкова, а также коллеги умершего — Алла Пугачева с мужем-юмористом Максимом Галкиным и дочерью Кристиной Орбакайте, Борис Моисеев, Диана Гурцкая.

Кобзона похоронил в иудейской части Востряковского кладбища рядом с его матерь — Идой Исаевной Шойхет-Кобзон под звуки гимна России и залпы почетного караула, пишет "Интерфакс".

"Церемония погребения была проведена по иудейским традициям — сын… артиста Андрей Кобзон прочитал поминальную молитву Кадиш. После этого родные, близкие и коллеги певца попрощались с ним, проводив в последний путь", — отметило агентство.

Напомним, Иосиф Кобзон, который более 10 лет боролся с раком, умер на 81-м году жизни 30 августа. Певец при жизни выступал против Майдана в Украине и активно поддерживал боевиков "ДНР" и "ЛНР".