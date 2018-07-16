Трамп назвал Россию, ЕС и Китай конкурентами США

Президент США Дональд Трамп назвал Европейский Союз, Россию и Китай противниками, с которыми США конкурирует.

"Думаю, ЕС – это противник, учитывая, что они делают с нами в торговле. Вы бы никогда не подумали про ЕС, но они наш противник. Россия – противник в определенных отношениях. Китай – экономический противник. Но это не значит, что они плохие. Это ничего не значит. Это значит, что они конкуренты", - сказал глава государства в интервью CBS в своем гольф-клубе в Шотландии.

При этом он подчеркнул, что уважает лидеров этих стран, "но в торговом смысле они действительно воспользовались нами", хотя многие из стран, которые состоят в НАТО, также "не платят по своим счетам".

Напомним, Трамп сказал, что у него нет "больших ожиданий" относительно предстоящей встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки. Но при это он уверен, что "ничего плохого" от этого не будет.