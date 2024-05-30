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"РФ пришлось пойти на беспрецедентные шаги": Снегирев сказал, сколько Россия еще может воевать

Алёна Воронина
30 мая 2024, 03:30
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Удары Украины по российским НПЗ наносят серьезный ущерб экономике страны-агрессора России.
Дмитрий Снегирев, Владимир Путин
Снегирев сказал, сколько Россия еще способна воевать/ коллаж: Главред, фото: Главред, скрин

Страна-агрессор Россия способна вести войну такой же интенсивности, как сейчас, еще в течение примерно 1,5 года. Но благодаря успешным ударам Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам возможности российской экономики существенно сокращаются.

Благодаря ударам по российским НПЗ госбюджет страны-агрессора недополучает большие суммы средств. Об этом сказал военный аналитик, соучредитель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев во время чата на Главреде.

"По оценкам западных специалистов - полтора года (еще способна РФ вести войну против Украины - ред.). Но возможности российской экономики за последние несколько месяцев существенно сократились и сокращаются. Речь идет об успешных ударах украинской стороны по российским НПЗ. 14% из них уже прекратили работу, а это означает сокращение поступлений в российский бюджет", - сказал Снегирев.

Он отметил, что РФ была вынуждена пойти на беспрецедентные шаги - запрет экспорта бензина и дизельного топлива, и, более того - увеличение импорта бензина и дизельного топлива из Казахстана и Беларуси. Но на год-полтора экономического запаса РФ еще хватит.

"Здесь вопрос к эффективности экономических санкций, а точнее их абсолютной неэффективности. К сожалению, РФ смогла компенсировать европейский рынок за счет рынков третьих стран (Индии, КНР и т.д.) в моменте поставки нефти и нефтепродуктов", - отметил Снегирев.

Смотрите видео чата с военным аналитиком Дмитрием Снегиревым:

Кто такой Дмитрий Снегирев

Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) – эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

Ранее сообщалось, что генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников НАТО позволить, чтобы Украина била по территории РФ. Он подчеркнул, что пришло время пересмотреть вопрос об этом запрете, особенно сейчас, когда значительная часть боевых действий происходит в Харькове, недалеко от границы.

Напомним, в ISW сказали, зачем России прекращение огня. Кремль ожидает, что замораживание боевых действий приведет к уменьшению предоставления помощи Украине от Запада. Оккупанты могут воспользоваться этим в свою пользу.

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