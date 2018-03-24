Итоги недели. Савченко в СИЗО, прыгающие рейтинги и переназначенный Путин

Евгений Магда

политический эксперт, журналист, директор Института мировой политики

24 марта 2018, 14:06

Рада согласилась на арест Надежды Савченко. Законодатели не нашли возможность отменить е-декларирование для неправительственных организаций. Официальные антикоррупционные органы оказались в центре скандала. Переназначение Путина президентом смазано скандалом с отравлением в Солсбери. Будапешт уверенно переходит рамки межгосударственных приличий.

Два года спустя приговора российского суда в Ростове, приговорившего Надежду Савченко к 22 годам лишения свободы Верховная Рада лишила иммунитета и дала согласие на задержание и арест парламентария. Герой Украины и внефракционный нардеп вела себя подчеркнуто дерзко, с элементами хамства, и эта модель поведения не способствовала смягчению позиции депутатского корпуса. Свою роль сыграло и оперативное видео, продемонстрированное в сессионном зале Верховной Рады, на котором Савченко и Рубан обсуждали перспективы проведения террористических акций. Юлия Тимошенко, отсутствовавшая на рабочем месте во время голосования, была вынуждена признать, что Надежда Савченко "оказалась не на своем месте", став первым номером списка "Батькивщины".

Надо сказать, что скандал вокруг парламентария, заявлявшей, что нет ничего плохого в военном перевороте, должен не только напомнить обществу об аксиоме "Не сотвори себе кумира", но и стать "черным лебедем" для Юлии Тимошенко. Не успел КМИС порадовать лидера "сердечников" внушительным отрывом от остальных претендентов на победу в президентском марафоне, как обозначились проблемы с Надеждой Савченко, а задержание Николя Саркози реанимировало общественный интерес к финансовой благотворительности покойного Муаммара Каддафи.

В контексте террористической угрозы парламентарии приняли закон о запрете народным депутатам проходить с оружием в органы государственной власти, что некоторыми из них было воспринято как покушение на имидж "героев и ветеранов". К сожалению, народные избранники не смогли отменить электронное декларирование для членов неправительственных организаций, и этот факт вряд ли поспособствует активизации диалога с Европейским Союзом и США по актуальной проблематике.

Неприятным сюрпризом оказалось обнаружение прослушивающего устройства в кабинете главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. "Жучок" на аквариуме передавал заинтересованным лицам информацию не только о составе корма для рыбок, и вовсе неслучайно в медиа появилась информация о возможной отставке Холодницкого "по состоянию здоровья". Особой пикантности ситуации придает тот факт, что прослушивание антикоррупционного прокурора осуществлялось, судя по всему, по инициативе НАБУ.

Переутверждение Путина на посту президента России произошло по ожидаемому сценарию, разве что результат в 77% оказался демонстрацией верноподданнических чувств, в которых не нашлось места искренности. Не стоит удивляться поздравлениям в адрес российского президента – это не только элемент дипломатического этикета, но и попытка поддерживать диалог с государством, являющимся обладателем ядерного арсенала. Впрочем, развитие ситуации вокруг отравления в Солсбери, реакция на применение боевого отравляющего вещества на территории страны-члена НАТО позволяет предположить скорую смену тональности в диалоге Запада и России.

Интересно, изменится ли тональность заявлений официального Будапешта после парламентских выборов, намеченных на 8 апреля. Пока министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто позволяет себе в адрес Украины все более резкие заявления, подчиненные борьбе партии "Фидес" за голоса избирателей. Жаль, что они не только являются примером вмешательства во внутренние дела, но и отравляют двусторонние отношения.

Евгений Магда, директор Института мировой политики

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Евгений Магда Владимир Путин Надежда Савченко НАБУ Петер Сийярто Назар Холодницкий
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