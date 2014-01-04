От субботы до субботы. Новый год на Майдане, задор Тимошенко, отрезвление ЕС

Украина впервые в новейшей истории встретила Новый год на пике политического кризиса. Виталий Кличко провел публичное взвешивание себя как кандидата в президенты. В Европейском Союзе робко заговорили о необходимости переосмысления отношения к Украине.

Сотни тысяч людей встретили 2014 год на Майдане. И привела их туда не культурная программа, хотя трудно избавиться от ощущения, что протестный лагерь в центре столицы все больше напоминает фестиваль, а не политический инструмент. МВД по понятным причинам предпочло не замечать скопление народа в центре Киева.

В политическом кризисе наблюдается временное затишье: вожди оппозиционных сил так и не сумели найти нужных слов для многочисленных сторонников, которым приходится находить смысл протеста в реагировании на мелкие провокации власти, решившей вспомнить исторический опыт осадных действий и взять Майдан измором. Похоже, даже избиение в центре Киева депутата-"свободовца" Андрея Ильенко и его соратника и адвоката Сидора Кизина не станет катализатором нового протестного всплеска.

Виктор Янукович в традиционном новогоднем обращении признал, что ушедший год был сложным, и высказался за политический диалог для преодоления продолжающих испытывать страну на прочность разногласий. Президент пообещал наступательную социальную политику и обозначил основных внешнеполитических партнеров Украины – ЕС, Россию и Китай. Интернет-обращение активистов к главе государства, в котором те высказали претензии к Януковичу, было заметно преимущественно пользователям Сети, но вряд ли испортило настроение Виктору Федоровичу.

Украинские социологи, подводившие итоги в конце года, умудрились порадовать как действующего президента, так и претендентов на этот пост. Виктор Янукович остается лидером президентского рейтинга, зато во втором туре часть оппозиционеров имеют хорошие шансы на победу. Очевидно, что за 15 месяцев до президентских выборов делать выводы исключительно на основании рейтингов рано, более того – опасно. Как показывает опыт, украинская политическая реальность зачастую игнорирует законы социологии.

Лидер "УДАРа" решил максимально конвертировать высокий рейтинг в громкие политические инициативы. Виталий Кличко настаивает на проведении досрочных президентских и парламентских выборов, игнорируя тот факт, что "ударная" структура на местах оставляет желать лучшего, а телевизионные каналы теряют лояльность к Майдану. Зато осенний призыв Виталия Владимировича о едином кандидате в президенты от демократических сил благодаря Майдану получил новый импульс, хотя представить себе согласование усилий оппозиционеров сегодня затруднительно.

Официальные оппозиционеры оказались не только ведомыми Майданом, но и уступающими революционным задором Юлии Тимошенко. Та из тюремной палаты Харьковской больницы железнодорожников продолжает проводить мастер-классы по оппозиционности для официальных противников Януковича. И даже факельный марш ВО "Свобода" ничего в этом раскладе не меняет.

Январь обещает быть тревожным благодаря недавно реанимированной российско-украинской дружбе, поскольку Кремль пребывает в повышенном напряжении накануне зимней Олимпиады в Сочи. Вряд ли Владимир Путин с пониманием отнесется к внешнеполитическим колебаниям официального Киева, скорее, уже весной начнет предпринимать усилия по сближению с Украиной.

Пока Европейский Союз устами одного из архитекторов "Восточного партнерства" Радослава Сикорского признал, что предложение Украине было не слишком привлекательным. Осталось дождаться завершения рождественских каникул в Европе, чтобы понять, что ждет Украину и ЕС.

Поскольку отношения между Киевом и Брюсселем развиваются в формате лихо закрученного триллера, не стоит сбрасывать со счетов ни введения санкций против окружения Януковича, ни подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.