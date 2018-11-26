Украинские бронекатера атаковал российский Су-30 - Муженко

Су-30СМ / sdelanounas.ru

В ходе Азовского инцидента российские военные применили против украинских бронекатеров боевую авиацию и средства радиоподавления.

Так, украинские бронекатера атаковал российский истребитель Су-30, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко в ходе выступления в Верховной Раде, сообщает Зеркало недели в понедельник, 26 ноября.

Истребитель выпустил по катерам две ракеты - правда, ни одной не попал. А в результате применения российскими военными РЭБ командование ВМС ВСУ потеряло связь с корабельной группой. Также была заблокирована работа международной системы АИС (автоматическая идентификационная система).

"Эти действия являются актом прямой агрессии РФ против Украины, так как корабли являются суверенной территорией государства, которому они принадлежат", – подчеркнул Муженко.

Напомним, за введение военного положения в Украине сроком на 30 дней проголосовало 276 народных депутатов.

Напомним, 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.

Позже в так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности России по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу". В плен попали 23 украинских моряка-офицера, трое из них находятся в больнице в Керчи (захваченный РФ Крым).

Вооруженные силы Украины были приведены в состояние полной боевой готовности. Совет национальной безопасности и обороны рекомендовал президенту Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток. В понедельник, 26 ноября, глава государства подписал указ о вводе в стране военного положения.