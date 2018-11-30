В Одессе военным отдали лагерь "Виктория", в котором сгорели дети

Родители погибших девочек выступили против передачи рокового для их детей лагеря военнослужащим / Фото: УНИАН

В Одессе на время военного положения передадут в пользование военным детский лагерь "Виктория", печально известный гибелью в сентябре 2017 года детей в масштабном пожаре.

Как сообщает Громадське, такое решение ратифицировал исполнительный комитет Одесского городского совета.

Для своей дислокации военнослужащие, по словам заместителя главы города Андрея Котляра, лагерь "Виктория" избрали по собственному желанию.

Отмечается, что против такой перспективы выступили родители погибших девочек. Они считают, что там остаются проблемы с пожарной безопасностью и улики по делу о пожаре, найденные недавно независимыми эстонскими экспертами.

В ГПУ заявляют, что арест на право распоряжения имуществом "Виктории" не снят, поэтому решение о передаче объекта в пользование военнослужащим может принять только суд.

Как ранее сообщалось, глава Генической районной госадминистрации Александр Воробьев заявил о готовности разместить на турбазах вдоль Арабатской Стрелки военнослужащих в связи с введением в Херсонской области военного положения.

Напомним, в связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.