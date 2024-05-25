"У Путина остались две карты в руках": Сотник оценил риски ядерных учений РФ

Сценарий глобального столкновения лежит на столе у Путина, и он прикидывает, в каком направлении его развить.

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В РФ ограничатся какими-то симулятивными запусками, считает Александр Сотник / Коллаж: Главред, фото: скришот, МО РФ, сайт Кремля

Журналист, писатель и публицист Александр Сотник прокомментировал российские учения с тактическим ядерным оружием и оценил риски возможных провокаций со стороны страны-агрессора РФ.

Сотник считает, что скорее всего, в РФ ограничатся какими-то симулятивными запусками.

"То есть что-то симулируют-сконструируют и покажут снова мультики и видео", - сказал он в интервью Главреду.

Мир - на пороге ядерной войны

Сотник считает, что само заявление кремлевского диктатора Владимира Путина о том, что Россия готова применить тактическое ядерное оружие ставит мир на порог ядерной войны.

"У Путина остались две карты в руках - тактическое и стратегическое ядерное оружие. Всё, больше никаких карт в рукаве у него нет. Этими двумя картами он постоянно размахивает", - сказал журналист.

Он добавил, что 9 мая на Красной площади Путин сказал, что Россия постарается не допустить глобального столкновения.

"Я всегда трактую всё, что говорит Путин, с точностью до наоборот и ещё ни разу не ошибся. Это значит, что сценарий глобального столкновения лежит на столе у Путина, и он прикидывает, в каком направлении его развить", - сказал журналист.

Смотрите видео интервью Александра Сотника о ядерных угрозах Путина:

Кто такой Александр Сотник Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

Ядерные угрозы России - главные новости по теме

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