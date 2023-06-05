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"Раздали автоматы и лопаты": Жданов рассказал, кого РФ бросит на Белгородщину

Андрей Ганчук
5 июня 2023, 09:26 обновлено 5 июня, 10:27
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Представители Тувы и Бурятии на Белгородщине в России творят то же самое, что и в Ирпене, Буче и других городах Киевской области, отметил Олег Жданов.
Жданов, Белгородская область
Москва отправит в Белгородскую область курсантов военных училищ - Жданов / Коллаж: Главред, фото: Главред, скриншот YouTube

Страна-агрессор Россия отправит в Белгородскую область курсантов-третьекурсников военных училищ, которым раздали автоматы и лопаты. На каких участках региона они появятся, пока неизвестно. В регионе, по данным российских пабликов, уже орудуют представители Тувы и Бурятии, которые совершают преступления против мирного населения так же, как в Ирпене, Буче и других городах Киевской области. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

На своем YouTube-канале он рассказал о том, что Москва перебросит на Белгородщину курсантов 3 курсов военных училищ, которые будут "охранять границу".

По словам эксперта, руководитель Генштаба оккупантов РФ Герасимов не готов снимать кадровых военных с фронта, поэтому Минобороны пришлось закрывать оборону в регионе другими способами.

"Дали 200 курсантов из военных училищ. Третий курс, им записали это как стажировку. Раздали автоматы, лопаты и бросили на усиление. Где именно они появятся – посмотрим за несколько суток, когда станет понятно в ходе столкновений. Или разведка скажет, на какую участок их бросили в Белгородской области", - считает эксперт.

Как рассказал Жданов со ссылкой на российские паблики, на Белгородшине, похоже, появились представители Тувы и Бурятии, которые ведут себя против мирного, уже российского населения, так же, как и против украинцев в Киевской области.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

"Мародерство, грабежи, изнасилования, убийства собственных граждан... Когда в Украине они были, то действовали с нашим гражданским населением как с врагом. Но там живут граждане России. И настолько это такой менталитет или порядки. Зашли в Шебекино — начали грабить дома.Кто пытается препятствовать — убивают по принципу "война все спишет", - отметил полковник ВСУ в запасе.

Также он добавил, что ополченцы России предложили открыть коридоры для местных жителей, чтобы они могли эвакуироваться в Украину, и Киев готов решить этот вопрос.

"Как я говорил, нам нужно быть готовыми к большой волне беженцев из РФ, когда у них там начнется. Вот первые ласточки этих беженцев могут появиться уже на территории нашей страны", - подчеркнул Олег Жданов.

Военная операция ополченцев России в Белгородской области

Военные формирования Русский добровольческий корпус и Легион Свобода России в Белгородской области проводят операцию, направленную на демилитаризацию региона. Добровольцы ведут бои в пригороде Шебекино, Новой Таволжанке и других населенных пунтах.

По оценкам аналитиков DeepState, добровольцы в Белгородской области уже создали серую зону в 10 квадратных километров. Российские войска потеряли контроль над участком границы с Украиной в районе Шебекно, контрольно-пропускным пунктов и Новой Таволжанкой. Вдоль российско-украинской границы идут обстрелы.

В американском Институте изучения войны считают, что в Кремле не понимают, как реагировать на ситуацию в Белгородской области. В информационном пространстве агрессора России растут хаос, паника и критика в адрес центральных властей.

Смотрите видео, в котором Арестович рассказал о ситуации в Шебекино на Белгородщине:

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