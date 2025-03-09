Прорыв РФ на Сумщине и новые требования Трампа: главные новости Украины (дайджест)

Новости Украины 9 марта февраля по состоянию на 19:30: ключевые события дня, включая военную ситуацию, дипломатические заявления и важные внутренние решения.

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Главные новости Украины по состоянию на 19:30 9 марта / Коллаж Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, УНИАН, скриншот из видео, Минобороны РФ

Главные новости Украины по состоянию на 19:30. Подборка Главреда:

Армия РФ пытается вытеснить ВСУ из Курской области: в ISW рассказали детали

Армия России активизировала попытки вытеснить украинских военных из Курской области. Боевые действия ведутся в населенных пунктах возле города Суджа. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

По данным обнародованных 8 марта геолокационных кадров, российские войска недавно захватили село Черкасское Поречное к северу от Суджи.

видео дня

Авиабомбы и танки: Франция поставит Украине оружие за счет российских активов

Франция предоставит Украине на 195 миллионов евро военную помощь, использовав проценты по замороженным российским активам. Об этом заявил министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню в интервью La Tribune Dimanche.

Партизаны провели диверсию на железной дороге в Крыму: какие последствия

Представители украинского подполья осуществили успешную операцию по срыву поставок топлива российским оккупантам, которые находятся в Запорожской области. Диверсия была проведена в Джанкойском районе оккупированного Крыма. Об этом сообщило партизанское движение "АТЕШ".

Российский удар по Запорожью: без газа находятся почти 2 тысячи абонентов

Вечером 8 марта российская армия атаковала дронами Запорожье и область. В результате обстрела возник пожар на критической инфраструктуре, который пожарные тушили целых пять часов. Об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram.

По его словам, в результате вражеского обстрела почти 2000 абонентов в с.Матвеевка и с.Люцерна до сих пор остаются без газа.

ПВО работала в половине областей: сколько дронов РФ выпустила ночью по Украине

В ночь на 9 марта российская оккупационная армия выпустила по Украине 119 ударных дронов. Противовоздушная оборона работала в 12 областях Украины. Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ в Telegram.

В сообщении говорится, что этой ночью враг выпустил ударные дроны с шести направлений - Орел, Миллерово, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск (Россия), Чауда (Крым).

Весь украинский фронт рухнет, если я отключу Starlink - Илон Маск

Член администрации Трампа, мультимиллиардер Илон Маск заявил, что фронт в Украине развалится, если он отключит доступ к высокоскоростному спутниковому интернету Starlink. Об этом владелец SpaceX, которой принадлежит сеть Starlink, написал на платформе X.

"Одна из крупнейших операций": NYT рассказала о миротворческой миссии в Украине

Весной 2022 года военные эксперты и специалисты по миротворчеству собрались в Женеве. Темой их встреч был чувствительный вопрос: как реализовать будущее прекращение огня в Украине, пишет The New York Times.

Армия РФ зашла в Украину с нового направления, есть угроза окружения: что известно

В последние дни ситуация для украинских войск в Курской области России значительно осложнилась. Российские силы активизировали наступательные действия. Кроме того, российские войска пытаются проникнуть на территорию Сумской области Украины, действуя небольшими группами вдоль границы и пытаясь закрепиться на украинской территории. Эти события создают дополнительное давление на украинские силы и требуют оперативной реакции для стабилизации ситуации на этом направлении.

Главред собрал главное, что стоит знать об обострении ситуации на Курщине.

Соглашения об ископаемых Трампу мало: названо условие возобновления помощи Украине

Президент Дональд Трамп в частных разговорах дал понять своим помощникам, что одного лишь соглашения о добыче полезных ископаемых между Вашингтоном и Киевом будет недостаточно для возобновления военной помощи и обмена разведданными с Украиной. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на представителя администрации и другого американского чиновника.

Прогремят первые грозы: синоптик сказал, в какие регионы ворвется сильная непогода

Первая неделя марта радует украинцев солнечной погодой. Тепло продержится и в последующие дни, однако со снижением атмосферного давления во второй половине недели в большинстве областей начнутся дожди разной интенсивности. В некоторых районах прогремят первые грозы. Об этом сообщил метеоролог Игорь Кибальчич.

Он отметил, что в некоторых регионах в течение следующей недели могут наблюдаться кратковременные туманы.

РФ била по Украине тысячами КАБов, БПЛА и ракет: Зеленский о деталях ударов

За прошедшую неделю страна-агрессор РФ осуществила сотни атак на Украину с применением различных видов оружия.

Враг использовал около 1200 управляемых авиационных бомб, почти 870 ударных дронов и более 80 ракет различных типов, сообщил в Telegram президент Украины Владимир Зеленский.

РФ перешла границу, 3 моста уничтожены: боец ВСУ раскрыл правду о боях на Сумщине

В Курской области РФ продолжаются бои между подразделениями Сил обороны Украины и российской армией. По словам военного, который обороняет это направление, российские войска продвинулись на 500-700 метров вглубь от государственной границы между селами Журавка и Басовка на Сумщине. Подробнее о ситуации он рассказал Общественному.

Трамп заморозил важную поддержку для украинских Воздушных сил: что известно

Администрация Дональда Трампа прекратила предоставление важной поддержки для украинских ВВС. Такой шаг может снизить способность Украины противостоять воздушным атакам. Об этом сообщает аналитик Forbes Дэвид Акс.

"Отобрал, как конфеты у ребенка": Трамп сделал новое громкое заявление о Зеленском

Президент Дональд Трамп снова обвинил украинского лидера Владимира Зеленского заявив, что тот брал финансовую помощь от США "как конфету у ребенка". Трамп назвал Зеленского неблагодарным и повторил эти обвинения чуть больше чем через неделю после острого спора в Овальном кабинете. Он также раскритиковал администрацию Байдена за предоставление Украине миллиардной военной поддержки. Об этом бывший президент США заявил в интервью Марии Бартиромо на Fox News, передает The Sun.

Зеленский резко изменил мнение и фактически извинился за все - Джонсон

Президент Украины Владимир Зеленский полностью изменил свою позицию относительно соглашения о минералах между США и Украиной, которое так и не было подписано после напряженной встречи в Белом доме. Об этом заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон, пишет The Hill.

Трамп высказался о соглашении с Украиной и рассказал о своем отношении к РФ

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сделал новое заявление по поводу подписания соглашения о недрах с Украиной.

В интервью Fox News он заявил о том, что все еще ждет подписания соглашения с Украиной по ископаемым.

При этом он также прокомментировал вопрос о том, сможет ли Украина выжить без помощи США.

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