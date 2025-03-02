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ВСУ пошли вперед на фронте и саммит в Лондоне: главные новости Украины (дайджест)

Юрий Берендий
2 марта 2025, 19:30
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Новости Украины 2 марта по состоянию на 19:30: ключевые события дня, включая военную ситуацию, дипломатические заявления и важные внутренние решения.
ВСУ пошли вперед на фронте и саммит в Лондоне: главные новости Украины (дайджест)
Главные новости Украины по состоянию на 19:30 2 марта / Коллаж Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, facebook.com/DonaldTrump, УНИАН

Главные новости Украины по состоянию на 19:30. Подборка Главреда:

ВСУ продвинулись в Донецкой области: в ISW назвали направление

На Торецком направлении в Донецкой области удалось продвинуться Силам обороны Украины, о чем свидетельствуют геолокационные кадры, опубликованные 28 февраля.

Украинские защитники сумели продвинуться в районе улицы Толбухина и возле шахты Центральная, что в центральной части Торецка, говорится в сообщении американского Института изучения войны (ISW).

видео дня

"Я согласен": Маск высказался за выход США из НАТО и ООН

Американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск в социальной сети X выразил согласие с мнением о том, что Соединенным Штатам пора выйти из НАТО и ООН.

Бизнесмен сделал репост поста политического активиста Гюнтера Иглмана, что для США "пришло время покинуть НАТО и ООН".

"Я согласен", - написал Маск в репосте.

Взрывы гремели в 13 областях Украины: РФ атаковала десятками ударных БПЛА

Враг атаковал в ночь на 2 марта 79 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Районы пусков вражеских дронов: Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, сообщили Воздушные Силы ВСУ.

Стармер и Макрон советуют Зеленскому помириться с Трампом - FT

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в субботу, 1 марта, посоветовал ему наладить отношения с президентом США Дональдом Трампом. По мнению Стармера, любой мир не будет длительным без гарантий США. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на британских чиновников.

"Приоритет премьер-министра - сделать все возможное для защиты Украины. Это означает, что США должны быть вовлечены. Вы должны исправить эти отношения и вернуться к соглашению о полезных ископаемых", - цитирует собеседника издание.

Франция и Британия готовят новый план окончания войны - что предполагается

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон и Париж будут сотрудничать с Киевом для представления мирного плана США. Об этом сообщает The Guardian.

По его словам, после переговоров с Владимиром Зеленским и Эмманюэлем Макроном была достигнута договоренность о совместной работе Великобритании, Франции и, вероятно, еще нескольких стран над инициативой по прекращению войны.

РФ может атаковать две европейские страны: неожиданный прогноз Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что страна-агрессор РФ может атаковать Румынию и Молдову.

Такой сценарий вероятен, если не будут приняты меры для того, чтобы остановить диктатора Владимира Путина, сообщает La Tribune.

В США работают над перезапуском "Северного потока-2" - FT

В США разрабатывают проект перезапуска российского газопровода "Северный поток-2" в Европу при поддержке американских инвесторов, и это показывает широту сближения Дональда Трампа с Москвой. Об этом сообщает Financial Times.

По данным издания, это был план Маттиаса Варнига, бывшего офицера Штази в Восточной Германии и близкого друга Владимира Путина, который до 2023 года руководил главной компанией "Северного потока-2". По словам собеседников издания, план Варнига предусматривает работу с командой Трампа через американских бизнесменов.

ВСУ контратакуют в Торецке и окружают россиян вопреки заявлениям Трампа - Forbes

Украинские войска контратакуют на востоке и продвинулись на Торецком направлении в Донецкой области.

Несмотря на то, что еще несколько месяцев назад россияне имели преимущество, в Торецке и вокруг него украинцы контратакуют и продвигаются в город, об оккупации которого ранее объявила РФ, говорится в материале Forbes.

"Кое-где морось или парочка снежинок": синоптик сказала, когда ждать потепления

Погода в понедельник, 3 марта, в Украине будет облачной и прохладной, однако в дальнейшем температура значительно повысится. Об этом написала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее прогнозу, серьезных осадков завтра не ожидается.

"Разве что кое-где морось или парочка снежинок", - отметила она.

"Общие взгляды с РФ": в Кремле расхвалили позицию Трампа по войне в Украине

Пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что подходы администрации Дональда Трампа к внешней политике "во многих аспектах" совпадают с российскими. Его комментарий опубликовал прокремлевский пропагандист Павел Зарубин.

По словам Пескова, Россия и США пытаются наладить диалог и отношения. Он отметил, что еще недавно было невозможно представить, что обе страны поддержат совместную резолюцию Генассамблеи ООН по войне России против Украины.

"Нарушение суверенитета": заявление МИД из-за скандальной ротации МАГАТЭ на ЗАЭС

В Министерстве иностранных дел осудили нарушение рядом сотрудников МАГАТЭ суверенитета и территориальной целостности Украины, когда ротация отдельных сотрудников на Запорожской АЭС состоялась впервые без согласования с Украиной.

Украина направила ноту протеста руководству МАГАТЭ, однако ответственность за такие действия полностью возлагает на Россию, которая "создает искусственные преграды для деятельности международных организаций в Украине, заставляя их нарушать украинское законодательство", сообщили в МИД.

Битва с РФ без помощи США: в The Telegraph оценили сценарий для Украины

После словесной перепалки президента США Дональда Трампа, вице-президента Джей Ди Венса и Владимира Зеленского появились предположения о возможном прекращении военной помощи Украине. Однако даже в такой ситуации украинцы способны выстоять, ведь в 2022 году в начале полномасштабного вторжения России они проявили стойкость практически без поддержки партнеров.

Редактор по вопросам обороны и иностранных дел газеты The Telegraph Кон Кофлин в своей колонке отметил, что украинцы выстояли тогда, когда были практически одни, выстоят и сейчас, но при поддержке Европы.

Закончится ли война в Украине в 2025 году - эксперт дал ответ

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью Главреду рассказал, можно ли закончить войну в Украине в 2025 году, как ранее заявлял президент Украины Владимир Зеленский.

В Лондоне начался европейский саммит: первые подробности

В Лондоне в воскресенье, 2 марта, начался большой европейский саммит "Securing our future". В нем принимает участие президент Украины Владимир Зеленский.

В Сети разлетелось видео с моментом, как кортеж президента Украины Владимира Зеленского прибыл к месту проведения саммита.

"Украине нужен лидер": у Трампа сделали новое заявление об "отставке Зеленского"

Советник по нацбезопасности США Майк Волц заявил, что администрация Дональда Трампа активно работает над прекращением войны в Украине. В интервью CNN он отметил, что договоренность будет предусматривать гарантии безопасности под руководством европейских стран и потребует территориальных уступок со стороны Украины, передает Голос Америки.

Волц также выразил разочарование позицией украинского президента Владимира Зеленского во время их встречи в Овальном кабинете, в частности тем, что соглашение по украинским ископаемым так и не было подписано.

У Трампа обвинили Зеленского в попытке "срыва мирного процесса"

Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио обвинил президента Владимира Зеленского в якобы попытке срыва планов Вашингтона по мирному процессу с агрессором Россией.

Как сообщает ABC News, он заявил, что Зеленский смотрит на ситуацию с точки зрения Украины и, мол, "срывает мирный процесс".

Встреча Зеленского и Мелони: о чем договорились Украина и Италия

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Лондон. Перед участием в саммите он встретился с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони. Об этом заявил президент в своих соцсетях.

Украина и Италия планируют разработать совместный план действий по окончанию войны справедливым и устойчивым миром.

Перепалка Трампа и Зеленского: Трамп назвал условие для контактов с Украиной

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа будет готова к возобновлению контактов с Украиной. В ответ Киев, мол, должен продемонстрировать готовность заключить мир. Об этом заявил государственный секретарь Марко Рубио.

В эфире ABC News он рассказал о том, что после словесной перепалки Зеленского, Трампа и Вэнса не общался ни с кем из Киева. Ни с Зеленским, ни с министром иностранных дел Сибигой.

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