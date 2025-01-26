Выборы в Беларуси и сценарии окончания войны: главные новости Украины (дайджест)

Новости Украины 26 января по состоянию на 19:30: ключевые события дня, включая военную ситуацию, дипломатические заявления и важные внутренние решения.

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Главные новости Украины по состоянию на 19:30 26 января / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, соцсети, kremlin.ru, 22 ОМБр

Главные новости Украины по состоянию на 19:30. Подборка Главреда:

Вражеские дроны ударили по домам: РФ атаковала два крупных города Украины

В ночь на 26 января об опасности применения страной-агрессором Россией ударных БпЛА сразу в нескольких областях Украины сообщили Воздушные Силы ВСУ, после чего взрывы прогремели в Харькове и Сумах.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что город подвергся атаке БпЛА. Враг ударил дроном в частный дом в Основянском районе. Предварительно, известно о повреждении окон, крыши и части здания.

видео дня

В Рязани прогремели взрывы, небо "горело": украинские дроны добивали НПЗ - детали

В ночь на 26 января в Рязани, что в стране-агрессоре России прогремели громкие взрывы. Местные жители сообщили, что беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод.

Как пишут росСМИ, в результате удара на территории НПЗ снова возник пожар. Это уже вторая атака на этот завод за последние двое суток. Ситуацию успел прокомментировать губернатор Павел Малков.

Решающую роль сыграет Трамп: The Times назвала 4 сценария завершения войны

Аналитики выделили четыре реалистичных варианта завершения войны России против Украины, в частности отбрасывая маловероятные, такие как внезапная смерть Владимира Путина или неожиданный прорыв украинского контрнаступления. Решающую роль в положительном для Украины исходе войны может сыграть новоизбранный президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает The Times.

В Беларуси стартовали президентские выборы: в МИД Украины предупредили Лукашенко

26 января в Беларуси начались так называемые президентские выборы, участие в которых вновь принял самопровозглашенный президент страны Александр Лукашенко.

Как пишут белорусские СМИ, по всей стране уже открыли участки для голосования, всего их создано 5325. Председатель ЦИК Беларуси Игорь Карпенко заявил, что международные наблюдатели якобы проводят мониторинг избирательного процесса.

Окружение ВСУ и оккупация Великой Новоселки: украинские военные вышли с заявлением

Оккупационная армия страны-агрессора России продолжает давить на украинских военных в районе населенного пункта Великая Новоселка, что в Донецкой области. Однако пока не идет речь об оккупации поселка.

Об этом в эфире "Суспільного" рассказал представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов. По его словам, подробности боев в районе населенного пункта пока не открывают в целях операционной безопасности, но врагу не удалось полностью захватить населенный пункт.

Украинский кинорежиссер, бывший руководитель управления госрегулирования и реализации кинопроектов в Госкино и военный Станислав Притула погиб на фронте. Мужчине было 40 лет.

Печальную новость сообщила его жена Лариса в Facebook. Женщина написала, что Станислава не стало еще 22 января.

Взрывы и пожар в Рязани: Генштаб ВСУ подтвердил атаку и раскрыл последствия

Силы обороны Украины повторно нанесли удары по объектам Рязанской нефтеперерабатывающей компании, которая обеспечивает российскую армию, и по передовому пункту управления оккупантов в районе поселка Коренево Курской области РФ. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

1250 авиабомб и более 750 ударных дронов: Зеленский раскрыл детали ударов РФ

Российские оккупационные войска за последнюю неделю атаковали территорию Украины сотнями воздушных целей. Об этом в своем Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, РФ за неделю выпустила по Украине около 1250 авиабомб, более 750 ударных дронов и более 20 ракет различных типов.

В Британии назвали 4 сценария окончания войны: какой из них самый реалистичный

Британское издание The Times определило четыре возможных сценария развития войны в Украине, которые будут влиять на действия президента США Дональда Трампа. Среди этих сценариев есть как благоприятные для Украины, так и негативные. Ожидается, что Владимир Путин будет пытаться обеспечить для себя наиболее выгодный результат. В то же время президент США должен действовать с позиции силы, чтобы создать для Украины благоприятные условия. Такое мнение высказал эксперт-международник и кандидат политических наук Станислав Желиховский в комментарии 24 Каналу, отметив, что Украине необходимо продолжать наращивать численность войска.

Развязка войны в Украине: Лукашенко вышел с заявлением и назвал сроки

Самопровозглашенный президент Беларуси и действующий кандидат на нынешних "выборах" Александр Лукашенко заявил, что в 2025 году "будет какая-то развязка украинского конфликта".

Как передают белорусские СМИ, по его словам, не идет речь об окончании войны в этом году. Лукашенко убежден, что конфликты между страной-агрессором Россией и Украиной будут продолжаться и дальше.

Трамп и Путин готовы к звонку: СМИ назвали возможные темы разговора

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин сигнализируют, что в ближайшее время состоится их телефонный разговор. ABC News пишет, что стороны могут обсудить несколько основных вопросов.

Эта ситуация является сложной и многогранной, ведь дипломатические шаги президента Трампа по решению войны в Украине несут как возможности, так и вызовы.

СМИ узнали, когда Трамп закончит войну и кто из украинцев был на его инаугурации

Опасения относительно того, что президент США Дональд Трамп может отказаться от поддержки Украины и пойти на болезненные для страны компромиссы, являются ошибочными. Более того, Трамп хочет закончить войну в Украине уже к весне 2025 года. Об этом рассказали источники британскому изданию The Independent.

В последние недели западные медиа все чаще публикуют материалы, так называемых "мирных планов" и сценариев окончания войны в Украине. В свою очередь, глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что никакого "мирного плана" за "100 дней" не существует. Об этом он написал в Telegram.

"Орешник" появится в Беларуси "со дня на день": какая у Лукашенко цель

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко угрожает Украине и Европе российской ракетой "Орешник". Он заявил, что эта ракета якобы прибудет в Беларусь "со дня на день". Видео уже разлетелись в Сети.

В Украину идет настоящая весна: когда будет почти +20

Украину накрывает весенняя погода. До конца января будет еще теплее. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

В понедельник, 27 января, будет порывистый ветер, но сухо и достаточно тепло. Температура воздуха повысится до +11 градусов, а на территории западных и южных областей - до +13 градусов. Температура воздуха продолжит повышаться, а конец января будет "очень теплым".

В районе Часового Яра в Донецкой области украинские военные зафиксировали подразделения российского спецотряда "Ахмат" и бывших "вагнеровцев". Об этом сообщил представитель пресс-службы 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила Андрей Полухин в эфире Суспільне новини.

По его словам, на Краматорском направлении действует очень подготовленная пехота, которая прошла интенсивную подготовку. Россияне готовы к боевым действиям, как в городской местности, так и в полях.

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