Инаугурация Трампа и новые требования Путина: главные новости Украины (дайджест)

Новости Украины 20 января по состоянию на 22:00: ключевые события дня, включая военную ситуацию, дипломатические заявления и важные внутренние решения.

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Главные новости Украины по состоянию на 22:00 20 января / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Главные новости Украины по состоянию на 22:00. Подборка Главреда:

Приоритет - переговоры с Путиным: Трамп снова пообещал завершить войну в Украине

Во время митинга в Вашингтоне накануне инаугурации избранный президент США Дональд Трамп пообещал прекратить войну России против Украины и поручил после инаугурации организовать звонок хозяину Кремля Владимиру Путину, чтобы договориться о встрече с ним.

"Я прекращу войну в Украине. Прекращу хаос на Ближнем Востоке. Предотвращу Третью мировую войну", - заявил Трамп.

видео дня

Как пишет CNN, Трамп поручил своим помощникам организовать звонок Путину в ближайшие дни после его присяги. Цель звонка - обсудить личную встречу с Путиным в ближайшие месяцы, чтобы попытаться прекратить войну в Украине.

Не победа Украины: в Time раскрыли планы Байдена относительно войны

Полномасштабное вторжение РФ в Украину продолжается уже три года, и с самого начала среди целей администрации 46-го президента США Джо Байдена не было победы Украины в войне против России.

Как пишет издание Time, Байден определил три цели для ответа США.

РФ разрывают взрывы: рой БпЛА атаковал важные авиационные заводы Казани

В ночь на 20 января серия взрывов всколыхнула Казань и Рязанскую область России. Беспилотники атаковали аэродром "Дягилево" и объекты Казанского авиационного завода. Об этом сообщили местные Telegram-каналы и Минобороны РФ.

В Казани около 4:00 утра местные жители заметили в небе беспилотники. Сразу после этого произошло несколько мощных взрывов, большинство из которых прозвучали в Авиастроительном районе города. Местные сообщают также о ярких вспышках в небе.

У Трампа назвали три основных вопроса для прекращения войны в Украине

Избранный президент США Дональд Трамп, инаугурация которого запланирована на 20 января, решительно настроен добиться завершения войны, которую против Украины начала страна-агрессор Россия. Об этом заявил будущий советник по национальной безопасности новоизбранного президента США Майк Волтц.

По его словам, на пути к прекращению войны в Украине остаются три вопроса, которые, по его убеждению, должны быть ключевыми и касаются возможных переговоров Украины с РФ, пишет CBS.

Иран может передать РФ оружие против украинских морских дронов: в ISW рассказали детали

Иран может передать стране-агрессору России оружие, которое может помочь оккупантам противостоять украинским беспилотникам в Черном море - речь идет о пулеметах Moharram.

Об этом говорят аналитики американского Института изучения войны(ISW) со ссылкой на заявления российских блогеров.

Два условия окончания войны: СМИ выяснили детали мирного плана Трампа

Мирный план Дональда Трампа для Украины может содержать два основных пункта: один будет касаться членства Украины в НАТО, второй - замораживание боевых действий.

Как пишет РБК-Украина со ссылкой на источники, команда новоизбранного президента США Дональда Трампа в перспективе может выйти на переговоры по завершению полномасштабной войны в Украине с двумя ключевыми позициями.

Сквозь минное поле под обстрелом: в WSJ раскрыли, как ВСУ взяли в плен солдата КНДР

Украина провела миссию с высокими ставками, чтобы продемонстрировать миру, что вместе с РФ воюют северокорейские войска. В результате операции ВСУ получили важное доказательство - они захватили первого солдата КНДР в плен. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Не мирное соглашение, а капитуляция: сможет ли Трамп закончить войну в Украине

Новоизбранный президент США Дональд Трамп, вероятно, не сможет дать толчок к мирным переговорам между Россией и Украиной, по крайней мере, на условиях, которые сегодня готов рассмотреть Кремль. Как утверждает обозреватель Bloomberg Марк Чемпион, "это была бы не мирная сделка, которой хотят украинцы, а капитуляция".

Автор статьи считает, что у Трампа есть шанс повлиять на события только в случае усиления позиции Украины, чтобы убедить хозяина Кремля Владимира Путина в неизбежности потерь в случае его несогласия на реальное урегулирование войны. Если поддержка Украины со стороны новой администрации США будет недостаточной, российский диктатор получит еще меньше стимулов для компромисса.

"Не знал, против кого воюем": пленный солдат КНДР признался, как попал на войну

Допрос северокорейских солдат, которых взяли в плен украинские военные, продолжается. Слова военных КНДР подтверждают перемещение на территорию РФ и тренировки для участия в боях против Украины. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, демонстрируя новое видео допроса северокорейца.

В Украине резко ударит +9 градусов: в каких областях будет теплее всего

Погода в Украине в среду, 21 января, будет теплой. Морозы возможны только в ночь на вторник - местами ночная температура воздуха будет опускаться до -4 градусов.

Днем столбик термометра в разных регионах будет показывать от +1 до даже +9 градусов. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.

Фицо просят уйти в отставку из-за агрессии к Зеленскому и другим политикам

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо получил открытое письмо от более ста профессионалов в области психологии и психиатрии с требованием уйти в отставку из-за его поведения.

Как пишет Aktuality.sk, два выдающихся деятеля Йозеф Хашта и Антон Еретик, а также эксперты со всей Словакии убеждены, что политическое поведение Фицо характеризуется авторитарным стилем, манипуляциями, ложью, клеветой и нападениями на политических оппонентов или тех, кто выражает несогласие с его политикой.

Базовый сценарий президента США Дональда Трампа по завершению войны в Украине предусматривает остановку на линии разграничения, обмен какими-то территориями и введение миротворцев.

Но здесь тонкость в том, что реализация такого сценария будет означать, что российский диктатор Владимир Путин проиграл войну. Об этом сказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду.

Мобилизовать 18-летних студентов после завершения БЗВП в вузах не могут. Мобилизация в Украине начинается с 25 лет, а для молодежи в возрасте 18-25 лет возможно только добровольное подписание контракта. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко и руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко.

Переселенцам, которые вернутся из-за границы, предлагают работу: условие

Правительство Украины хочет поощрить переселенцев, которые живут в Германии, возвращаться на Родину. Таким образом в Берлине и других городах планируют создать так называемые "хабы единства", которые будут помогать беженцам искать работу и жилье, а также возможности получить образование, пишет Welt.

"Масштабная волна изменений": СМИ опубликовали часть речи Трампа на инаугурации

Тема инаугурационной речи новоизбранного президента США Дональда Трампа будет сосредоточена на "восстановлении доверия" в стране. Издание The Wall Street Journal, ознакомившись с заметками речи, сообщает, что Трамп будет призывать к "революции здравого смысла", передает Европейская правда.

В речи Трамп подчеркнет, что возвращается в Белый дом с уверенностью и оптимизмом, считая, что Америка стоит на пороге новой эры национального процветания.

Путин назвал свое условие мирных переговоров по Украине и обратился к Трампу

Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ, во время которого обсуждал войну против Украины, сообщают российские пропагандистские СМИ.

В ходе заседания рассматривались международные вопросы, включая ситуацию на Ближнем Востоке, вокруг Украины, а также перспективы российско-американских отношений с будущей администрацией США.

Путин поздравил Дональда Трампа со вступлением в должность президента и заявил, что Россия якобы готова к диалогу с новой администрацией США по так называемому "украинскому конфликту".

ТЭС уничтожена полностью: РФ ударила по объекту энергетики, продолжается разбор завалов

Страна-агрессор РФ нанесла очередной удар по одной из тепловых электростанций в ночь на понедельник, 20 января.

Как говорится в сообщении в Facebook ПАО "Центрэнерго", ранее ТЭС уже подвергалась ударам агрессора.

"Несмотря на то, что станция была полностью уничтожена ранее, враг атаковал ее снова этой ночью. Пострадавших нет. После обстрела специалисты начали разбирать завалы", - говорится в сообщении "Центрэнерго".

Удар по авиазаводу в Казани: РФ не может производить новые Ту-160 и Ту-22М3 - СМИ

В ночь на 20 января 2025 года дальнобойные дроны-камикадзе Сил обороны Украины нанесли удар по Казанскому авиазаводу (КАПО), где изготавливаются стратегические бомбардировщики Ту-22М3 и Ту-160. Аналитики издания Defence Express рассказали о возможности России производить эти самолеты.

Аномальная теплота накрывает Украину: до каких градусов повысится температура

Погода в Украине 21 января будет теплой и сухой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На территории Ивано-Франковской и Закарпатской областей из-за оттепели объявили 3 уровень опасности. Там могут сойти снежные лавины.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что в Украине продолжается оттепель и придет настоящее тепло. Уже 21 января температура воздуха повысится до +9 градусов. Осадки в этот день будут маловероятны, но возможны туманы. В ближайшие дни морозов ждать не следует, потому что прогнозируется потепление.

Инаугурация Трампа: первые заявления нового президента США

Дональд Трамп официально стал 47-м президентом США. Во время своей инаугурации 20 января он сделал ряд очень важных заявлений. Стоит отметить, что Трамп ничего не говорил об Украине.

"Возможности для достижения мира": Зеленский поздравил Трампа с инаугурацией

Владимир Зеленский поздравил Дональда Трампа со вступлением в должность президента США, отметив, что концепция "Мир через силу" может стать основой для длительного мира. Об этом он написал на платформе X (Twitter).

"Поздравляю Президента Трампа и американский народ с инаугурацией 47-го Президента Соединенных Штатов. Сегодня день перемен, а также день надежды на решение многих проблем, включая глобальные вызовы", - отметил Зеленский.

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