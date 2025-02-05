Обмен пленными и взрывы в ТЦК: главные новости Украины (дайджест)

Новости Украины 5 февраля по состоянию на 22:00: ключевые события дня, включая военную ситуацию, дипломатические заявления и важные внутренние решения.

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Главные новости Украины по состоянию на 22:00 5 февраля / Коллаж Главред, фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, УНИАН, facebook.com/DonaldTrump, 22 отдельная механизированная бригада

Главные новости Украины по состоянию на 22:00. Подборка Главреда:

РФ ударила дронами по Харькову: на месте "прилета" - пожар

В ночь на 5 февраля российский дрон нанес удар по центральной части Харькова. Вражеский удар пришелся на административное здание в Салтовском районе.

"Есть информация об ударе Шахедом по центральной части города. Детали выясняем", - заявил мэр Харькова Игорь Терехов.

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Силы обороны отбросили врага и восстановили позиции на востоке - DeepState

Подразделения Сил обороны Украины достигли успеха на Покровском направлении в Донецкой области.

Как говорится в сообщении аналитического ресурса DeepState, украинские защитники восстановили позиции возле населенного пункта Надиевка Покровского района.

Трамп сделал важное заявление о переговорах с Украиной и РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что ведет конструктивные разговоры и с Украиной, и с Россией, и выразил надежду, что скоро война между двумя странами закончится.

Журналисты попросили Трампа оценить, сможет ли он заставить российского диктатора Владимира Путина уйти из Украины.

Условие окончания войны и переговоры с Путиным: Зеленский о главном компромиссе

Украина не может нарушать Конституцию, поэтому захваченные оккупантами территории нельзя называть российскими, заявил президент Владимир Зеленский.

"Мы не можем признавать оккупированные территории российскими", - подчеркнул он в интервью журналисту Пирсу Моргану.

Мощный удар ВСУ по врагу: уничтожены катера и личный состав - детали

Силы обороны Украины нанесли удары по российским целям возле населенного пункта Голая Пристань в Херсонской области. Там уничтожены вражеские катера. Об этом сообщает АТЕШ.

Отмечается, что агенты военного партизанского движения выяснили местоположение врага и их техники.

Владимир Зеленский считает, что российскому диктатору Владимиру Путину безразлично, кто будет президентом Украины. Главное, чтобы этот человек имел антизападную позицию. Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

Россияне бросают новые резервы на штурм: в ВСУ назвали "горячие" направления

За прошедшие сутки, 4 февраля 2025 года, на Харьковском направлении противник безуспешно проводил штурмовые действия позиций наших войск в Волчанске, рассказали в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица".

На Купянском направлении враг штурмовал позиции наших войск вблизи Петропавловки, Новой Кругляковки и Загрызово: успеха не имел, - подчеркивается в сообщении ОСГВ "Хортица".

Будет несколько жестких пакетов: Зеленский анонсировал санкции на заседании СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание СНБО. На нем были объявлены важные доклады относительно финансовой чистоты в стране. Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

По его словам, были обсуждены программы поддержки людей - граждан Украины и украинских бизнесов, вопросы относительно финансовой устойчивости Украины.

Россия готова вести переговоры с Украиной: Песков сделал циничное заявление

Страна-агрессор Россия готова вести переговоры с Украиной по войне, в частности с президентом Владимиром Зеленским. Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, пишут росСМИ.

В частности, представитель диктатора сказал, что Россия считает Зеленского "нелегитимным" президентом, однако Москва все одного готова к диалогу с ним.

Новый взрыв возле здания ТЦК в Каменце-Подольском: есть погибший - детали

В Каменце-Подольском Хмельницкой области сегодня, 5 февраля, прогремел взрыв возле здания местного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Об этом рассказала инспектор по коммуникации Каменец-Подольского районного управления полиции Наталья Винцарская, пишет Суспільне.

По предварительным данным, погиб один человек, четверо - травмированы.

Подразделения Службы безопасности Украины во взаимодействии с Вооруженными силами и другими составляющими Сил обороны в ночь на 5 февраля поразили ООО "Албашнефть" в Краснодарском крае РФ.

"Подтверждено попадание. На объекте возник пожар", - сообщает Генеральный штаб ВСУ.

РФ может осуществить новую массированную ракетную атаку: украинцам назвали сроки

Страна-агрессор Россия может попытаться осуществить еще одну массированную ракетную атаку на Украину до конца отопительного сезона. Об этом сообщил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире телемарафона.

"Хороший день для всех": Украина вернула из плена 150 наших защитников

Между Украиной и РФ состоялся обмен военнопленными. Домой удалось вернуть 150 наших защитников. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что домой вернулись офицеры, сержанты и солдаты. Среди них есть воины Военно-Морских сил, которые попали в плен в Мариуполе и Запорожской области, Воздушных сил, военные Десантно-штурмовых и Сухопутных войск, нацгвардейцы, пограничники, теробороновцы, а также полицейский.

Редкоземельные металлы Украины для США: Сибига оценил идею Трампа

В Плане победы присутствует пункт о природных ресурсах, которыми богата Украина, заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.

Заложена возможность для партнеров инвестировать и совместно их разрабатывать, что представляет общий стратегический интерес, подчеркнул он во время совместного брифинга с главой МИД Великобритании Дэвидом Лемми.

Зеленский изменил срок действия военного положения и мобилизации: до какой даты

Президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации в Украине с 8 февраля до 9 мая 2025 года.

Соответствующие карточки законопроектов 4220-IX,4221-IX появились на сайте ВРУ в среду, 5 февраля. Известно, что в Украине уже в пятнадцатый раз продолжают военное положение и мобилизацию.

В Украине зафиксирована серия взрывов в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Инциденты произошли в Каменце-Подольском, Ровно и Павлограде, вызвав широкий резонанс в обществе. Предварительно сообщается о взрывных устройствах, которые были приведены в действие в административных зданиях.

Главред собрал главное, что стоит знать о взрывах в ТЦК и СП.

3 года был в плену: домой вернули пограничника Андрея Новикова

Украина вернула из российского плена 150 защитников. Среди них есть пограничник Андрей Новиков, который пробыл в плену почти 3 года. Об этом сообщает Глухов.City.

Андрей Новиков заступил на службу 23 февраля. Тогда он находился на пункте пропуска "Бачевск" в Сумской области. Он должен был уйти домой уже в 9 утра, но этого не произошло. Тогда 24 февраля через этот пункт пропуска заезжала колонна российской техники. Андрей попал в плен в первые часы войны.

План Трампа по завершению войны в Украине готовы представить: Келлог назвал дату

Стратегия президента США Дональда Трампа по завершению войны России против Украины, вероятно, будет представлена на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 14 по 16 февраля. Презентацию проведет специальный представитель Трампа по вопросам войны в Украине Кит Келлог.

"Я с нетерпением жду возможности рассказать о целях Дональда Трампа положить конец кровавой и дорогостоящей войне в Украине", - написал Келлог в X (Twitter).

Сможет ли Украина победить в войне без поддержки США: Зеленский сделал заявление

США не уменьшили помощь Украине после смены администрации Белого дома, однако пока речь не идет о новых пакетах помощи. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, передает УНИАН.

Он также выразил благодарность США за сохранение военной помощи.

По словам Зеленского пока рано говорить о новых пакетах помощи от США.

"Изменение ситуации на фронте": Зеленский рассказал о продвижении ВСУ на Запорожье

Украинские военные контролируют ситуацию на Запорожском направлении, где она сейчас лучше, чем раньше. На отдельных участках Силы обороны смогли продвинуться вперед. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Интерфакс-Украина.

Козырь в руках: почему операция в Курской области важна для Украины - Зеленский

В четверг, 6 февраля, будет ровно полгода, как Силы обороны Украины проводят наступательные действия в Курской области России. По мнению президента Украины Владимира Зеленского, операция украинских бойцов на Курщине станет важной частью переговорного процесса. Об этом он сказал на брифинге после встречи с государственным секретарем по иностранным делам Великобритании Дэвидом Ламми в Киеве, передает корреспондент УНИАН.

Он подчеркнул, что операция ВСУ в Курской области является чрезвычайно важной для Украины.

Мирный план Трампа представят на следующей неделе: СМИ раскрыли, что в него войдет

На следующей неделе на Мюнхенской конференции по безопасности в Германии администрация президента Дональда Трампа представит долгожданный план по прекращению войны России против Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

По данным неназванных чиновников, план будет представлен союзникам специальным представителем Трампа по вопросам Украины Китом Келлогом. При этом они не раскрыли деталей относительно уровня обсуждений и формата встреч.

Все обнимаются и плачут: эмоциональная встреча пленных со своими родными

В Украину в рамках обмена пленными вернулись 150 наших защитников. Все они впервые за очень долгое время смогли услышать своих родных. Некоторым даже удалось крепко обняться с близкими. В Сети уже разлетелись чувствительные видео с военными после возвращения из плена.

Атакует мороз, снег и сильный ветер: синоптики предупреждают об опасности

Погода в Украине 6 февраля будет холодной. Синоптики прогнозируют снег и гололед. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 6 февраля в Украине будет гололедица. Температура воздуха опустится до 3-8 градусов мороза. На юге и востоке ожидаются сильные порывы ветра. В ближайшее время в Украине существенных осадков не предвидится, ночью небольшой или максимум умеренный мороз, днем - около нуля или незначительные "плюсы".

РФ перебросит войска в Беларусь: Зеленский озвучил коварный замысел Путина

Российский диктатор Владимир Путин будет делать все возможно, чтобы втянуть людей и войска Беларуси в войну. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Ламми, передает Укринформ.

"Лекарства должны стать более доступными": Зеленский сделал заявление о ценах в аптеках

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые вопросы для рассмотрения Совета национальной безопасности и обороны Украины, которые будут касаться финансовой устойчивости государства. Об этом он сообщил во время вечернего видеообращения 5 февраля в своем Telegram.

Бронь от мобилизации получит еще одна категория украинцев: Зеленский подписал указ

Работники теплокомпаний, водоканалов и управления бытовыми отходами смогут получить бронь от мобилизации. На этих предприятиях разрешено бронировать до 75% военнообязанных работников. Об этом говорится в указе президента Украины.

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