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Жванецкий, Патон, Джигарханян и Пьер Карден - кто умер в 2020 году

31 декабря 2020, 08:30

Походящий 2020 году унес жизни многих знаменитых людей, которые сделали великие вещи и вошли в историю человечества.

Михаил Жванецкий
Михаил Жванецкий - потери 2020 года / кадр с Youtube

2020 год был насыщен как радостными событиями, так и печальными - от побед в науке и культурного развития до пандемии смертельного коронавируса, который унес множество жизней. В 2020 году ушли из жизни много известных актеров, певцов и ученых и просто знаменитых людей.

Болезни, возраст, аварии, убийства забрали многих культовых личностей, которые оставили после себя огромный вклад в историю.

Главред вспомнил топ-20 значимых личностей, которые ушли из жизни в 2020 году.

Михаил Жванецкий

Жванецкий
Михаил Жванецкий / УНИАН

Знаменитый драматург, сатирик, писатель Михаил Жванецкий умер 6 ноября в возрасте 86 лет. Причиной его смерти называют плохое самочувствие. Из-за пандемии из-за коронавируса прощание с ним было ограниченным. Его похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Многие звезды и даже политики высказали сожаления и присоединились к трауру в его память.

Пьер Карден

Пьер Карден
Пьер Карден / GettyImages

Знаменитый французский кутюрье умер в почтенном возрасте 98 лет 29 декабря. Начал интересоваться модой в раннем возрасте, и стал модельером Диор. После Пьер Карден открыл свой модный дом, став известным на весь мир - все звезды хотели быть у него.

Валентин Гафт

Валентин Гафт
Валентин Гафт / УНИАН

Звезда советского кино Валентин Гафт умер 12 декабря после продолжительной болезни. Валентин Гафт недавно перенес инсульт, и его смерть, как и болезнь связывают с ним.

Диего Марадонна

Диего Марадонна
Диего Марадонна / bomz.org

Знаменитый аргентинский футболист Диего Марадонна умер в возрасте 60 лет 25 ноября. Причиной его смерти называют сердечный приступ. Диего Марадона считается одним из лучших футболистов в истории этого вида спорта.

Роман Виктюк

Роман Виктюк
Роман Виктюк / Facebook

Украинский и российский режиссер, Народный артист Украины Роман Виктюк умер 17 ноября. Причиной его смерти считают инсульт или инфаркт, которые спровоцировали тромбоэмболию. За месяц до этого он попал в больницу с коронавирусом, и шел на поправку, когда случилось несчастье. Его похоронили во Львове на Лычаковском кладбище после прощания в Москве.

Армен Джигарханян

Армен Джигарханян
Армен Джигарханян / УНИАН

Советский и российский актер Армен Джигарханян умер 14 ноября. Его похоронили 17 ноября. Причиной смерти Армена Джигарханяна стал отказ почек на фоне осложнения сахарного диабета. Армена Джигарханяна похоронили на Ваганьковском кладбище возле дочери Елены.

Иван Вакарчук

Иван Вакарчук
Иван Вакарчук / УНИАН

Знаменитый герой Украины, ученый, бывший ректор Львовского национального университета и экс-министр образования и науки Украины Иван Вакарчук умер в возрасте 74 года 4 апреля. Хоть он был ученый-физик, уделял максимум внимания украинской культуре, боролся за украинский язык, татарский.

Шон Коннери

Шон Коннери
Шон Коннери / Фото Reuters

Знаменитый шотландский актер, сер Шон Коннери умер 31 октября. Причиной смерти называют Пневмонию и сердечную недостаточность. Перед смертью гениальный актер страдал деменцией.

Шон Коннери сыграл в около 70 фильмах, известен как самый сексуальный Джеймс Бонд и друг главного героя в фильмах Горец - Рамирес. Несколько раз признавался самым сексуальным мужчиной.

Чедвик Боузман

Чедвик Боузман
Чедвик Боузман / Reuters

Американский темнокожий актер Чедвик Боузман умер в 43 года после длительного лечения онкологии. Он известен больше всего как король Т'чалла из фильмов Марвел. До 2013 года он играл эпизодические и второстепенные роли, пока его не заметили в Голливуде. Потом его карьера резко пошла вверх.

Валентина Легкоступова

Валентина Легкоступова
Валентина Легкоступова / Instagram

Российская певица Валентина Легкоступова умерла в Москве 14 августа. Она поступила в больницу с травмой головы. У нее развился отек головного мозга, врачи не смогли предотвратить летальный исход. После смерти Легкоступовой друзья и родственники певицы стали обвинять в смерти Юрия Фирсова.

Александр Боголюбов

Александр Боголюбов
Александр Боголюбов / unikino.ru

Российский режиссер Александр Боголюбов умер в Москве в возрасте 85 лет. Он полжизни проработал на студии Довженко в Украине. Александр Боголюбов умер в больнице в Москве от тяжелой болезни. Он был госпитализирован в июне, о чем сообщал его сын. Он умер 20 июля от коронавируса.

Келли Престон

Келли Престон
Келли Престон / Кадр из фильма Смертный приговор

Жена Джона Траволты Келли Престон умерла в 57 лет после тяжелой болезни. О смерти женщины стало известно 13 июля. Она более 2 лет лечила рак молочной железы.

Константин Бромберг

Бромберг
Константин Бромберг / Profile

Режиссер Константин Бромберг скончался в возрасте 80 лет. Он умер в городе Детройт (штат Мичиган, США) 11 января. В 1979-м он снял фильм Приключения Электроника - экранизацию повестей о мальчике-роботе Евгения Велтистова, а в 1982-м - фильм Чародеи (по отдаленным мотивам повести Понедельник начинается в субботу братьев Стругацких). После развала СССР Бромберг эмигрировал в США и прекратил работать в кинематографии.

Эннио Морриконе

Эннио Морриконе
Эннио Морриконе / кадр с тиансляции Оскара 2016

Оскароносный композитор Эннио Моррконе умер в ночь на 6 июля в одной из столичных клиник Рима. 91-летний композитор попал в больницу после того, как упал и сломал бедро. Он умер в кругу семьи и родственников.

Мирослав Скорик

Мирослав Скорик
Мирослав Скорик / УНИАН

Внук Соломии Крушельницкой и руководитель Киевской оперы Мирослав Скорик умер 1 июня. Прощание с ним состоялось в Киеве и Львове, но похоронили его на Лычаковском кладбище во Львове. На похоронахз были только самые близкие.

Нина Кирсо

Нино Кирсо
Нино Кирсо / Instagram

Солистка Фристайл Нина Кирсо умерла 30 апреля не восстановившись после тяжелого инсульта, из-закоторого была в коматозном состоянии. Незадолго до этого она начала выходить из него, но была в кататоническом состоянии.

Кирк Дуглас

Кирк Дуглас
Кирк Дуглас / Фото: Reuters

Американский актер Кирк Дуглас умер 5 февраля на 104 году. Кирк Дуглас трижды был номинирован на главную американскую кинопремию. В 1996 году он получил почетный Оскар за выдающиеся достижения в кинематографе

Бенджамин Кио

Бенджамин Кио
Бенджамин Кио / Instagram

Внук Элвиса Пресли Бенджамин Кио умер дома от ранения, сделанного огнестрельным оружием в 27 лет 12 июля. Полиция рассматривала вариант самоубийства, так как обнаружила в крови медикаменты, а в груди - проникающее ранение от дробовика.

Владимир Шафранюк

Владимир Шафронюк
Владимир Шафронюк / animator.ru

Художник Владимир Шафранюк, один из создателей серии мультфильмов о Незнайке, умер в возрасте 85 лет 3 ноября. Он рисовал первые мультфильмы о Незнайке.

Галина Филимонова

Галина Филимонова
Галина Филимонова / Фото: Flickr

31 октября на 76-м году жизни умерла популярная советская актриса Галина Филимонова, известная по фильму А зори здесь тихие. Среди известных кинокартин с ее участием — А зори здесь тихие, Перед бурей, Серебряные струны.

Потери 2020 года:

  • основатель группы Ляпис Трубецкой Руслан Владыко;
  • солист Ласкового мая Александр Прико;
  • звезда культового сериала Санта Барбара Мардж Дюсей;
  • актер Звездных войн Алан Харрис;
  • легендарный тренер Ливерпуля и Лиона Жерар Улье;
  • бывшая девушка принца Гарри Кэролайн Флэк;
  • немецкий художник Улай;
  • актриса девушка Бонда и звезда Игрі престолов Дайана Ригг;
  • актер Макс фон Сюдов из Звездных войн и Игры престолов;
  • итальянская актриса Лючия Бозе;
  • звезда советского фильма Девчата Инна Макарова;
  • голливудский актер Марк Блум;
  • Лауреат Грэмми кантри-певец Джо Диффи;
  • белорусский актер Виктор Дашкевич;
  • звезда Рэмбо Брайан Деннеги;
  • звезда сериала Отчаянные домохозяйки Ширли Найт;
  • отец рок-н-ролла Литл Ричард;
  • 31-летняя принцесса Мария Голицына;
  • российский рэпер Роман Алексеев, известный как Купер;
  • звезда советского кино Михаил Кокшенов;
  • звезда фильма Не могу сказать "прощай" Татьяна Паркина;
  • актер Сумерек Грегори Бойс;
  • звезда фильма Унесенные ветром Оливия де Хэвилленд;
  • звезда фильма Белое солнце пустыни Галина Дашевская;
  • "Разрушитель легенд" Грант Имахара;
  • бродвейский актер Ник Кордер;
  • украино-российский рэпер Энди Картрайт;
  • звезда фильма Кокон Уилфорд Бримли;
  • звезда Темного рыцаря Бен Кросс;
  • звезда Терминатора 2 Лесли Гамильтон;
  • 36-летняя японская актриса Сей Ашина;
  • актер сериала Твин Пикс Кларк Миддлтон;
  • музыкант и основатель группы The Spencer Davis Group Спенсер Дэвис;
  • белорусская актриса Любовь Румянцева;
  • актриса сериалов Богатые тоже плачут и Дикая роза Малене Моралес;
  • актер Дэвид Проуз, сыгравший Дарта Вейдера;
  • звезда Пятого элемента Томми Листер;
  • советский актер Николай Иванов;
  • модель и муза Карла Лагерфельда Стелла Теннант.

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