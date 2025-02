Переговоры Трампа с Путиным и конец войны: главные новости Украины (дайджест)

Новости Украины 9 февраля по состоянию на 19:30: ключевые события дня, включая военную ситуацию, дипломатические заявления и важные внутренние решения.

Главные новости Украины по состоянию на 19:30 9 февраля / Коллаж Главред, фото: УНИАН, kremlin.ru, ОК "Запад", 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушко, Donald J. Trump/ Facebook

Главные новости Украины по состоянию на 19:30. Подборка Главреда:

Трамп провел разговор с Путиным и сделал заявление о плане завершения войны

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что провел телефонный разговор с руководителем страны-оккупанта России Владимиром Путиным. Трамп хотел попытаться договориться о прекращении российско-украинской войны.

В интервью The New York Post на борту Air Force One он рассказал о том, что Путин "хочет, чтобы люди перестали гибнуть" во время войны.

У Путина не настроены на мир с Украиной и готовятся к столкновению с НАТО - ISW

Ситуация на фронте и действия агрессора России указывают на то, что Кремль не настроен на переговоры с Украиной и установление длительного мира. Москва формирует новые военные дивизии, усиливает сотрудничество с КНДР и демонстрирует подготовку к потенциальному конфликту с НАТО. Об этом заявили аналитики американского Института изучения войны.

В сводке ISW говорится о том, что Россия своими действиями демонстрирует стремление к эскалации, а не миру.

Штурмы оккупантов в Курской области: в ВСУ рассказали, как враг сменил тактику

Российские оккупационные войска в Курской области изменили тактику во время штурмов. Если раньше они атаковали преимущественно техникой, то теперь в основном пехотой. В боях участвуют и северокорейские военные.

Как сообщили в 47-й Отдельной штурмовой бригаде, 8 февраля враг провел штурмовые атаки сразу на нескольких направлениях.

Трамп хочет заключить с Зеленским сделку на 500 млн: что Украина получит взамен

Президент США Дональд Трамп хочет заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение на $500 млн о добыче полезных ископаемых и газа в Украине в обмен на гарантии безопасности. Об этом намерении американский президент сказал в интервью изданию The New York Post.

Трамп отметил, что такое соглашение будет приемлемым для любой потенциальной мирной инициативы.

Войска РФ расширяют плацдарм, стало известно об ухудшении ситуации на Купянщине

Ситуация на Купянском направлении продолжает ухудшаться. Стабилизировать обстановку не удалось, российские оккупанты продолжают расширять свой плацдарм вблизи Двуречной. Об этом заявил военный аналитик Богдан Мирошников.

В своем Telegram-канале он рассказал о том, что возле Двуречной оккупанты создали уже даже не плацдарм, а полноценный участок фронта с налаженной логистикой.

Более 2 тысяч целей за неделю: РФ атаковала Украину ракетами, бомбами и БПЛА

В течение последней недели страна-агрессор Россиязапустила по территории Украины более 2 тысяч воздушных целей, в частности авиабомб, ударных БпЛА и ракет различных типов. Об этом в своем Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Как остановить Путина и закончить войну: генерал США назвал условие

Соединенным Штатам и Евросоюзу будет необходимо проявить серьезную решимость, чтобы заставить главу Кремля Владимира Путина остановить войну против Украины. Единственное условие для достижения мирного соглашения - осознание Путиным того, что он не сможет победить, и если не остановится, то потеряет больше. Об этом заявил генерал американской армии в отставке бывший командующий Объединенных Вооруженных сил НАТО в Европе (1997-2000) Уэсли Кларк.

В интервью Суспільному он рассказал о том, что сейчас сложно сказать, какой будет формула будущего мира. Спецпредставитель США по вопросам Украины и РФ Кит Келлог очертил механизм, но такой вариант неприемлем ни для Киева, ни для Москвы.

Иначе РФ будет обеспечен триумф: Борис Джонсон назвал способ спасения Украины

Украина должна получить реальные гарантии безопасности от Запада, иначе война завершится "триумфом" Путина. Об этом пишет бывший премьер Британии Борис Джонсон в своей колонке для Daily Mail.

Джонсон подчеркивает, что сейчас именно тот момент, когда Запад должен "шокировать Путина силой своей решимости". И именно новый президент США Дональд Трамп способен сделать это.

Когда в Украине отменят военное положение и проведут выборы: в Раде ответили

Проведение выборов в Украине возможно только после завершения военного положения, и для этого также существуют определенные условия. Об этом сказал народный депутат от "Слуги народа", член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, сообщает Radio NV.

Отвечая на вопрос о проведении выборов после завершения военного положения, и при каких обстоятельствах оно может завершиться, Вениславский напомнил, что правовой режим военного положения вводится не только тогда, когда продолжаются активные боевые действия, но и когда есть угроза.

Кто контролирует Торецк: в ВСУ сделали заявление и раскрыли детали

Торецк Донецкой области остается под контролем Сил обороны Украины. Россияне заявили о якобы оккупации города для того, чтобы эта информация "перекрыла" ситуацию с их потерями в Курской области. Враг пытается захватить укрепленные позиции украинской армии вблизи шахт Центральная и Торецка.

Россияне пытались спасти пилота сбитого Су-25: ВСУ подбили вертолет РФ

Вертолет Ми-8 оккупационной армии РФ был подбит украинскими защитниками в Донецкой области, сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов.

Бойцы ВСУ подбили российский вертолет, когда он участвовал в попытке эвакуации российского пилота возле Торецка, рассказал он в эфире информационного телемарафона.

Дроны взорвали топливные резервуары НПЗ: СМИ о мощных прилетах на юге РФ

Появились подробности удара по нефтебазе Албашнефть в Краснодарском крае страны-агрессора РФ.

Российский мини-НПЗ атаковали в ночь на 5 февраля, говорится в сообщении Радио Свобода.

В Сети появились спутниковые снимки последствий удара по российскому НПЗ.

В воскресенье, 9 февраля, российский оккупант пытался повесить свой флаг над шахтой в Торецке. Однако украинские бойцы помешали захватчику достичь поставленной цели. Об этом сообщает оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" в Telegram.

Силы обороны Украины действовали слаженно, поэтому оккупант свой российский триколор даже не успел развернуть.

Президент Владимир Зеленский убежден, что Украина имеет возможность закончить полномасштабную войну в 2025 году. Об этом он сказал в интервью для британского вещателя ITV News.

"Мы этого (завершения войны в Украине - ред.) очень хотим. И каждый год, если честно, мы очень хотели, чтобы хватило сил у западных партнеров заставить Путина завершить войну", - подчеркнул Зеленский.

Возвращение захваченных РФ территорий: Зеленский раскрыл тревожный сценарий

Оккупированные РФ территории Украины можно будет вернуть дипломатическим путем, когда удастся ослабить государство-агрессор РФ, заявил президент Владимир Зеленский.

"Да, я уверен в этом", - сказал Зеленский в интервью для британского вещателя ITV News, отвечая на вопрос, думает ли он, что когда-нибудь увидит украинский флаг в Севастополе, Мариуполе и Донецке.

Год, когда закончится война: Зеленский выдвинул условия для переговоров с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью британскому телеканалу ITV News, в котором высказался об актуальной ситуации в стране, перспективах войны и поддержке Запада. Глава государства рассказал о вызовах, с которыми сталкивается Украина, и подчеркнул необходимость решительных действий для достижения победы.

Главред собрал главные заявления президента Украины Владимира Зеленского.

После разговора Трампа и Путина: в Белом доме сделали заявление по войне в Украине

В Белом доме не смогли подтвердить заявление президента США Дональда Трампа о телефонном разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным, но и не опровергли его. Об этом сообщил советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц в интервью для NBC News.

Советник Трампа по нацбезопасности отказался опровергать или подтверждать телефонный разговор лидера Белого дома с Путиным.

