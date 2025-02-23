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Конец войны, Трамп и пресс-конференция Зеленского: главные новости Украины (дайджест)

Юрий Берендий
23 февраля 2025, 20:13
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Новости Украины 23 февраля по состоянию на 20:00: ключевые события дня, включая военную ситуацию, дипломатические заявления и важные внутренние решения.
Конец войны, Трамп и пресс-конференция Зеленского: главные новости Украины (дайджест)
Главные новости Украины по состоянию на 20:00 23 февраля / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Главред

Главные новости Украины по состоянию на 20:00. Подборка Главреда:

"На следующей неделе": у Трампа назвали неожиданный срок окончания войны

Война в Украине может завершиться на следующей неделе. Об этом заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, передает The Hill.

"Президент и его команда сосредоточены на продолжении переговоров с обеими сторонами этой войны, чтобы положить конец конфликту, и президент абсолютно уверен, что мы можем сделать это на этой неделе", - сказала она.

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Российские дроны атаковали ночью Киев, дома и машины горели в трех районах

В ночь на воскресенье, 23 февраля, военные РФ запустили по Украине множество ударных беспилотников Shahed, а также ракеты. Об этом в Telegram сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.

По его словам, россияне пытались перегрузить украинскую противовоздушную оборону.

У Трампа пошли на уступки: в США раскрыли два условия соглашения по ископаемым

В рамках соглашения о возможности Соединенных Штатов на разработку редкоземельных металлов в Украине американцы не получат право собственности на активы и не будут создавать для Киева новое долговое бремя. Новый подход должен обеспечить взаимную выгоду двух стран. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент.

В своей статье для Financial Times он написал о том, что многие сообщения о сделке искажены или неправдивы.

Британия и Франция готовятся к размещению войск в Украине: WSJ раскрыл детали

Великобритания и Франция разрабатывают план по размещению до 30 тысяч европейских миротворцев в Украине, если Москва и Киев достигнут соглашения о прекращении огня. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на заявления европейских чиновников.

У Зеленского сделали прогноз о сделке с США по редкоземельным металлам

Украина и США уже в ближайшее время могут подписать соглашение о взаимной добыче украинских полезных ископаемых ресурсов. Документ прорабатывается и согласовывается сторонами. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В эфире Freedom он рассказал о том, что соглашение должно решить две ключевые задачи: справедливо распределить доходы от потенциальных проектов и предоставить гарантии безопасности Украине.

Рекорд с начала войны: Зеленский раскрыл детали массированного удара РФ по Украине

В ночь на 23 февраля страна-агрессор Россия использовала для удара по Украине рекордное с войны против Украины количество ударных БпЛА типа "Шахед". Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

Почти на 15% за два месяца: цена на популярный продукт в Украине резко "взлетит"

Цены на некоторые виды мясной продукции в марте могут вырасти. Стоимость некоторых позиций поднимется до 5%. Об этом в комментарии Главреду рассказала ведущий научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Наталья Копытец.

Планы Трампа по завершению войны в Украине: в Китае сделали заявление

В министерстве иностранных дел Китая сказали, что, мол, не сидели сложа руки и в течение трех лет якобы способствовали "миру и диалогу". В Пекине видят "окно возможностей" для установления мира в Украине и якобы и в дальнейшем будут способствовать "политическому урегулированию украинского кризиса".

Как сообщает пресс-служба МИД КНР, глава дипломатического ведомства Ван И в интервью китайским журналистам после 10-дневной поездки в страны Евросоюза, США и Южной Африки заявил, что Пекин якобы способствовал мирному процессу в Украине.

"Морозы еще задержатся": синоптики прогнозируют холодное 24 февраля

В Украине в понедельник, 24 февраля, ожидается преимущественно солнечная погода, без осадков, хотя на востоке страны пройдет небольшой снег, который к вечеру прекратится. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее информации, морозы еще задержатся, поэтому зима продолжает влиять на погоду. Холоднее всего будет на севере Украины, где ночью температура опустится до -10-16 градусов, в других областях ожидают -9-12 градусов, а на западе и юге -3-9 градусов.

Что задумал Трамп относительно войны в Украине: бывший посол США в РФ сделал прогноз

Главная цель президента Соединенных Штатов Дональда Трампа - мирное соглашение. Но его не интересует, будет ли документ выгодным для Украины или нет. Не исключено, что Трамп может "махнуть рукой" и сказать: украинцы и россияне не приняли инициативу Вашингтона. Об этом заявил бывший посол США в России, профессор политических наук, директор Института международных исследований Стэнфордского университета Майкл Макфол.

Переговоры США и РФ 25 февраля в Эр-Рияде: в Москве сделали неожиданное заявление

Россия официально опровергла информацию о новом раунде переговоров с США 25 февраля в Эр-Рияде, о которых ранее заявил президент Дональд Трамп. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в комментарии российскому пропагандистскому изданию ТАСС.

До этого, 22 февраля в комментарии российским СМИ он сообщил, что в ближайшие 2 недели встреча между Вашингтоном и Москвой пройдет на уровне руководителей профильных департаментов, которые обсудят вопросы устранения "раздражителей" в двусторонних отношениях.

У Украины в 2025 году есть шанс на мир: названа цель, которую поставил Зеленский

Президент Владимир Зеленский поставил цель завершить войну до конца 2025 года. Украине нужен справедливый мир. Необходима активная роль США для достижения мира и усиления санкций в отношении России. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.

На форум "Украина. Год 2025" он рассказал о том, что в текущем году есть шанс достичь мира.

"Не может быть компромиссов": у Зеленского сделали заявление о территории Украины

Позиция президента Владимира Зеленского и его команды заключается в том, что не может быть никаких компромиссов с независимостью, территориальной целостностью и суверенитетом Украины. Киев хочет справедливого и устойчивого мира с "железобетонными гарантиями безопасности". Об этом заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак на форуме "Украина. Год 2025" и напомнил о Будапештском меморандуме, который в свое время не сработал.

"Настоящий провал ФСБ": Малыш рассказал о покушении на Буданова

За последние 3 года в Украине было выявлено 102 российские агентурные сети, среди которых топовые сети. Покушения планировались на президента Украины Владимира Зеленского, руководителя ГУР Буданова и главу СБУ Малюка. Об этом в рамках форума "Украина. Год 2025" сообщил глава СБУ Василий Малюк.

Кабмин продлит сроки перебронирования работников предприятий: названа дата

Предприятия получат возможность до 31 марта обновить свой критический статус. Решение позволит продлить действующее бронирование сотрудников. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Как сообщила вице-премьер-министр Юлия Свириденко на форуме Украина. Год 2025, предприятия, критический статус которых заканчивается до 28 февраля, могут получить возможность его продлить до 31 марта.

В СБУ объявили о колоссальных ударах по России и раскрыли успехи

Украина поражает стратегические объекты агрессора России, которые используются в войне. Среди них склады боеприпасов, военные аэродромы и нефтеперерабатывающая отрасль. Поражено 48% из запланированных объектов. Успешные удары привели к тому, что россияне вынуждены были с весны прошлого года остановить экспорт бензина. Об этом заявил глава СБУ Василий Малюк.

На форуме Украина. Год 2025 он рассказал о том, что военные наносят удары по целям, которые связаны с войной.

Россия хочет захватить всю Украину: Сирский озвучил циничный план врага

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что захватчики страны-агрессора РФ хотят вытеснить украинские силы за пределы восточных и южных областей. Таким мнением главком поделился во время форума "Украина. Год 2025".

Кремль признал впервые с 2022 года: Буданов рассказал о "страшной ошибке" РФ

Подходя к 3 годовщине полномасштабного вторжения, по сути 11 годовщине войны между Украиной и Россией Кремль впервые осознал свою ошибку в 2022 году. Об этом в рамках форума "Украина. Год 2025" сообщил глава ГУР МО Кирилл Буданов.

Буданов отметил, что высшее политическое руководство России признало свою "страшную ошибку", на основе которой готовилось решение о полномасштабном вторжении в Украину.

Не тысячи, а миллионы: сколько ракет и боеприпасов хочет изготовить РФ в 2025 году

Россия готовится к продолжению войны и планирует изготовить большое количество артиллерийских боеприпасов, мин большого калибра и ракет большой дальности. Об этом сообщает руководитель Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко на форуме "Украина. Год 2025".

Только артиллерийских боеприпасов и мин крупного калибра оккупанты хотят изготовить в 2025 году более 7 миллионов.

"Мы не можем делить все 50 на 50": Зеленский раскрыл детали соглашения с США

Недавно между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским вспыхнул конфликт после отказа Украины от сделки по редкоземельным ископаемым. Украинский президент объяснил, что никакого скандала нет. По его словам, первое предложение предусматривало разделение ресурсов 50 на 50, и он отказался от таких условий, не позволив министру подписать соглашение. Об этом он сообщил в рамках форума "Украина. Год 2025".

По его словам, Украина в рамках соглашения с США по редкоземельным металлам требует взамен гарантий безопасности.

"Хочу, чтобы он был на нашей стороне": Зеленский сказал, чего ждет от Трампа

Президент США Дональд Трамп хочет как можно быстрее закончить войну в Украине. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский во время выступления на форуме "Украина. Год 2025".

Глава Украины верит, что Трамп действительно поможет положить конец войне, которую начала страна-агрессор Россия.

"Я очень хочу, чтобы Трамп был на нашей стороне, чтобы это не была медиация", - отметил Зеленский.

Завтра может быть переломный момент: Зеленский - о важных встречах

24 февраля этого года может стать переломным для Украины. Об этом во время пресс-конференции на форуме "Украина. Год 2025" заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что завтра, 24 февраля, в Киеве состоятся важные встречи в рамках саммита. Запланирован приезд 13 лидеров европейских стран, еще 24 лидера будут участвовать в саммите онлайн.

"Я готов уйти с поста президента": Зеленский сказал, когда будут выборы

Президент Украины Владимир Зеленский готов уйти с поста президента. Об этом он заявил во время пресс-конференции на форуме "Украина. Год 2025".

Он добавил, что не планирует сидеть на президентском кресле десятилетиями.

"Если ради мира для Украины вам очень нужно, чтобы я оставил свой пост, то я готов. Могу поменять это на НАТО. Я фокусируюсь на безопасности Украины сегодня, а не через 20 лет. Я не собираюсь быть у власти десятилетия. Это мой фокус и желаемая мечта", - сказал Зеленский.

Зеленский ответил на слова Трампа о завершении войны "на этой неделе"

Президент Украины Владимир Зеленский считает невозможным завершение войны без участия Украины в переговорах. Об этом Зеленский заявил 23 февраля во время пресс-конференции на форуме "Украина. Год 2025", отвечая на вопрос корреспондента Fox News.

Он отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о готовности согласовать мирные позиции с Россией уже на этой неделе, назвав такие перспективы нереалистичными.

РФ хочет прекращения огня, но все не так однозначно - внешняя разведка

Россия хочет, чтобы в Украине был режим прекращения огня, однако это не будет означать мир. Об этом сообщает руководитель Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко на форуме "Украина. Год 2025".

Он убежден, что российский диктатор Владимир Путин воспользуется этим моментом и подготовит силу для нового наступления.

"Конструктивный разговор": первые детали переговоров Ермака с командой Трампа

Глава Офиса президента Андрей Ермак провел переговоры с американскими партнерами. Этот разговор касался важного для Украины соглашения. Ермак рассказал первые подробности.

Известно, что ради переговоров он ранее ушел с Форума "Украина. Год 2025". Вместе с ним к разговору были привлечены вице-премьер - министр по экономике Юлия Свириденко и вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Ольга Стефанишина.

Расширение НАТО: Зеленский предупредил Орбана и Фицо об опасности

Президент США Дональд Трамп и его администрация неоднократно делали заявления о том, что война в Украине якобы началась из-за игнорирования предупреждений России о возможном вступлении Украины в НАТО. Украинский лидер во время общения с журналистами на форуме "Украина. Год 2025" отреагировал на заявления Запада относительно расширения Альянса.

По его словам, если до 1991 года между Советским Союзом и США якобы было соглашение, запрещающее расширение НАТО на восток Европы, тогда каким образом Венгрия все же присоединилась к Альянсу.

"Украина не признает": Зеленский сделал заявление о переговорах США и РФ

Соединенные Штаты и Россия постоянно проводили переговоры на протяжении всей войны, и этот процесс продолжается. В то же время решение вопроса войны в Украине без ее непосредственного участия невозможно. Об этом Зеленский заявил 23 февраля во время пресс-конференции на форуме "Украина. Год 2025".

"Есть пилотный проект": Зеленский анонсировал переход Украины на контрактную армию

Владимир Зеленский призвал устранить недостатки в программе "Контракт 18-24", в частности относительно добровольцев, которые стали на защиту Украины еще в начале полномасштабного вторжения РФ. Об этом Зеленский заявил 23 февраля во время пресс-конференции на форуме "Украина. Год 2025".

Зеленский честно рассказал об отношениях с США: главное с пресс-конференции

В Киеве проходит форум "Украина. Год 2025" с участием руководителей государственных институтов. Завершится событие пресс-конференцией Президента Украины Владимира Зеленского.

Во время форума выступают спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, премьер-министр Денис Шмыгаль, глава СБУ Василий Малюк, глава Минобороны Рустем Умеров, руководитель ГУР Кирилл Буданов, глава ОП Андрей Ермак.

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