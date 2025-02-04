Трагедия в Изюме и возвращение ядерного оружия: главные новости Украины (дайджест)

Новости Украины 4 февраля по состоянию на 22:00: ключевые события дня, включая военную ситуацию, дипломатические заявления и важные внутренние решения.

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Главные новости Украины по состоянию на 22:00 4 февраля / Коллаж Главред, фото: Харьковская ОГА, СтратКом ВСУ, УНИАН

Главные новости Украины по состоянию на 22:00. Подборка Главреда:

Армия РФ снизила темпы продвижения, но все равно несет огромные потери - ISW

Российская оккупационная армия замедлила темпы продвижения россиян в Украине. При этом потери оккупантов остаются такими же высокими. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Аналитики ISW отмечают, что российские войска продолжали нести большие потери в январе 2025 года, несмотря на более медленный темп продвижения по сравнению с предыдущими месяцами в конце 2024 года.

видео дня

В Украине ввели аварийные отключения электроэнергии: где не будет света

Во вторник, 4 февраля, Укрэнерго ввело аварийные отключения электроэнергии в нескольких регионах Украины. Об этом сообщают ДТЭК, Кировоградоблэнерго и Сумыоблэнерго.

В ДТЭК уточнили, что по команде Укрэнерго в Днепропетровской и Донецкой областях сегодня снова применяются экстренные отключения.

Пожары, разрушенные дома и учебные заведения: ночью РФ атаковала Украину дронами

В ночь на 4 февраля российская оккупационная армия атаковала Украину дронами.

В результате атаки российских БПЛА на столицу зафиксировано падение обломков и повреждение окон зданий. В Черкассах возникли пожары на трех частных предприятиях, в Сумской области повреждены жилые дома.

ВСУ выбили россиян из-под Купянска: командование армии РФ прибегает к новой тактике

На Купянском направлении фронта командование российской армии приказало солдатам вернуться на позиции, которые отбили Силы обороны возле одного из населенных пунктов. За невыполнение угрожают расстрелом.

В пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" отметили, что за прошедшие сутки на Харьковском направлении противник пытался штурмовать позиции ВСУ в районе Волчанска, однако успеха не имел.

При Трампе стоимость поставок оружия США Украине резко возросла - Reuters

Приостановленные поставки американского оружия в Украину возобновились на фоне обсуждения администрацией Дональда Трампа политики в отношении Киева.

"В последний год срока президентства Джо Байдена решения по ключевым поставкам и оружию в Украину остановились не только из-за месяцев задержек в Конгрессе, но и из-за внутренних дебатов относительно рисков эскалации с Россией, а также беспокойства относительно того, достаточны ли запасы США, показало расследование издания. Путаницы добавляла хаотичная система отслеживания оружия, в которой даже определение "доставленного" отличалось между военными подразделениями США", - сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

В Сухопутные войска переводят около 50 тыс. военных: зачем это нужно - СМИ

Около 50 тысяч военнослужащих всех родов и видов войск будут переведены в Сухопутные войска - для пополнения боевых бригад с целью начала процесса ротаций. Об этом якобы свидетельствует приказ главнокомандующего ВСУ Александра Сырского от 11 января. Информацию об этом опубликовало издание Украинская правда со ссылкой на неназванные источники.

РФ готовит новое наступление: ветеран спрогнозировал, когда враг пойдет в атаку

Российские оккупанты пытаются давить на всех участках фронта, однако количество атак уменьшилось из-за больших потерь врага. Кроме того, снижение интенсивности боев может свидетельствовать о том, что россияне взяли паузу перед будущим большим наступлением. Об этом сообщил ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в эксклюзивном интервью OBOZ.UA.

Новый формат управления для ВСУ: аналитики раскрыли, как это повлияет на эффективность

Аналитики Институте изучения войны сообщили, что главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский 3 января сообщил о старте внедрения организационных реформ в ВСУ, а именно - внедрение корпусной структуры.

В ISW объяснили, что использование корпусной структуры для украинской армии не является нововведением. Уже с 2023 года в ВСУ действуют 9-й и 10-й армейские корпуса, а Резервный корпус был реорганизован в 11-й армейский корпус.

Линию фронте отодвигают к границе: в НГУ рассказали о продвижении на Харьковщине

На Харьковском направлении, к северу от Липцов, линия фронта понемногу движется по направлению к границе, рассказал представитель службы связей с общественностью бригады "Хартия" Национальной гвардии Украины Владимир Дегтярев.

В то же время осталось еще несколько участков, за которые сейчас идут ожесточенные бои, сообщил он в эфире "Суспільне Новини", передает АрмияInform.

Армия РФ ударила баллистикой по центру Изюма: 4 жертвы, десятки раненых

Во вторник, 4 февраля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Изюму в Харьковской области. По предварительным данным, оккупанты применили баллистическую ракету. Четыре человека погибли.

Армия РФ ударила по центральной части города.

Сначала председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что известно о 17 раненых, пятеро из них - госпитализированы в медицинское учреждение.

Зеленский отреагировал на удар по Изюму и показал видео последствий атаки РФ

Во вторник, 4 февраля, российские оккупанты нанесли ракетный удар баллистикой по Изюму Харьковской области. Известно о по меньшей мере пяти погибших, еще 20 человек пострадали. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram.

По его словам, сейчас продолжается спасательная операция после ракетного удара россиян по городу.

Встреча Зеленского с Трампом: посол Украины раскрыла детали подготовки

Посольство Украины в США работает над рядом встреч между командами президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа, для организации личной встречи нужно время.

Об этом в ответ на вопрос, идет ли речь также о встрече Зеленского и Трампа, сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью изданию Суспільне.

Что произошло с войсками КНДР на фронте: в СНБО раскрыли неожиданные детали

Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко сообщил, что военные из Северной Кореи уже в течение нескольких недель участия в штурмах не принимают.

"Пока нет окончательного понимания, вернут ли КНДРовские военных для участия в штурмовых действиях на Курщине. Сейчас они в течение нескольких недель участия в штурмах не принимают", - отметил он.

Морозы усилятся: синоптик назвала дату мощного похолодания

Погода в Украине скоро может стать еще холоднее - ожидаются более сильные морозы. С 7 февраля столбики термометров будут показывать температуру -3...-8 градусов ночью и 0...+2 градуса днем.

Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что от названной даты погоду в нашем государстве будет определять мощный антициклон с севера.

Новый тариф на свет: стало известно, кто с февраля будет платить больше

Соучредитель Фонда энергетических стратегий Юрий Корольчук отметил, что тариф на свет с 1 февраля в Украине изменился для части бытовых абонентов.

"Сейчас для населения закреплен тариф до июня - 4 гривны 32 копейки за кВт-ч. Но есть изменения для абонентов, которые имеют электрическое отопление. Если люди потребляют более 2000 кВт, то за первые 2000 кВт они будут платить 50% - 2,64 грн/кВт-ч. А более 2000 кВт рассчитываются по полной цене. Хотя 2000 кВт - это также относительно низкий уровень. Люди, которые используют электроэнергию для отопления, обычно потребляют ее гораздо больше", - отметил Корольчук в эфире телеканала Эспрессо.

"Все было в дыму, потом пошел огонь": очевидец о ракетном ударе по Изюму

Во вторник, 4 февраля, российские оккупанты ударили по центу Изюма, что на Харьковщине. В результате баллистического удара погибли 5 человек, еще более 40 человек обратились за медицинской помощью. Жительница Боровой Валентина Жальпис рассказала в комментарии Общественному о деталях удара по городу.

Очевидица поделилась, что приехала с невесткой, ее сестрой и водителем к паспортному столу в Изюме. Когда они находились рядом с админзданием, Россия атаковала город.

ВСУ могут выйти из Часового Яра: Попович раскрыл угрожающую ситуацию на фронте

Военный обозреватель Денис Попович считает, что ВСУ должны рассматривать сценарий выхода из Часового Яра из-за уменьшения возможностей по организации обороны в городе.

"Относительно Покровского направления есть информация о том, что враг сокращает активность наступательных действий. В то же время также есть сообщения, что враг имеет продвижение на этом направлении. Уменьшение количества боевых столкновений по данным Генштаба, но где-то враг все-таки пытается продвигаться. Поэтому, когда меня просят прокомментировать эту информацию, я отвечаю, что нам нужно немного подождать для того, чтобы точно понять, есть ли уменьшение активности врага на Покровском направлении. Впрочем, Генштаб ВСУ так или иначе фиксирует уменьшение боевых столкновений на Покровском направлении", - рассказал Попович в эфире Еспресо.

Трамп выставил условие для продолжения помощи: что должна отдать Украина

США оказывают значительную военную помощь Украине, однако администрация Дональда Трампа рассматривает возможность получения стратегических ресурсов в обмен на эту поддержку. Речь идет об украинских редкоземельных металлах, которые имеют критическое значение для высокотехнологичной промышленности и оборонного сектора.

Главред собрал главное, что стоит знать о планах Трампа в отношении украинских ресурсов.

Проведение выборов в Украине до конца 2025 года: Маркарова сделала громкое заявление

По состоянию на данный момент вопрос необходимости проведения выборов в Украине до конца 2025 года не обсуждался с американской стороной. Однако, если администрация президента США Дональда Трампа поднимет эту тему, Украина готова к диалогу. Об этом заявила госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью для проекта Суспільного.

Ракета унесла их жизни: в Изюме погибли две сестры, одна из них была беременной

В результате ракетного удара российских оккупантов по Изюму Харьковской области погибли пять человек. Среди жертв вражеской атаки - сестры, одна из которых была беременной. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"Установлены данные погибших в результате обстрела женщин. Им было по 18 и 19 лет, одна из них была беременна", - рассказал глава ОВА.

Украинская энергетика в результате массированного обстрела армии РФ 2 февраля потеряла большую генерирующую мощность, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

"К сожалению эти атаки (армии РФ, - ред.) происходят ежедневно. Я хочу вам сказать, что в воскресенье мы потеряли большую генерирующую мощность", - цитирует его РБК-Украина.

Зеленский анонсировал появление в Украине новых западных истребителей: что известно

Владимир Зеленский провел совещание, посвященное развитию Воздушных сил Украины, в частности военной авиации. Об этом он сообщил в своем Telegram, анонсировав появление в Украине французских истребителей.

Запрет на удары западным оружием вглубь территории России снят, однако сейчас Украина может наносить такие удары только собственными средствами с дальностью до 2500 км. Об этом в эфире Еспресо сообщил военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков.

ВСУ мощно поразили пункт управления россиян на Курщине: известно о больших потерях

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что Воздушные силы ВСУ 3 февраля нанесли высокоточный удар по пункту управления одного из подразделений россиян. Он находился в районе населенного пункта Новоивановка.

По информации Генштаба в Telegram стало известно, что вражеский пункт управления оборудовали на территории заброшенного здания. Он использовался для координации наступательных действий российских солдат на Курском направлении.

"Есть рабочие даты встречи": Зеленский сделал заявление о визите американской команды

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже есть рабочие даты, когда в наше государство прибудет с визитом американская команда.

Он отметил, что украинская сторона обсуждала этот вопрос со спецпредставителем президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Китом Келлогом. Об этом украинский лидер сказал во время брифинга с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, сообщает УНИАН.

РФ готовит штурм и собирает "ударный кулак": названы направления главного удара

На направлениях главного удара российские оккупанты усиливают группировку своих войск по линии фронта, сообщил спикер Национальной гвардии Украины Руслан Музычук.

Враг применяет комбинированные штурмы за счет большого количества пехоты и неблагоприятных погодных условий, рассказал он в эфире информационного телемарафона.

"Сейчас противник направляет свои силы для того, чтобы усиливать группировки, в частности на направлениях главного удара", - подчеркнул представитель Нацгвардии.

Около восьми тысяч северокорейских военных до сих пор воюют на линии фронта в Курской области РФ. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в комментарии The War Zone.

По его словам, войска КНДР все еще ведут бои на линии фронта в Курской области, хотя в последние дни их активность уменьшилась из-за существенных потерь.

Снег, 11-градусный мороз и гололедица: в каких регионах влупит похолодание

Погода в Украине 5 февраля будет холодной. Синоптики прогнозируют снегопады и гололед. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 5 февраля временами может быть порывистый ветер. На северо-востоке страны будет бушевать циклон. Снег ожидается в Сумской, Полтавской, Харьковской и западных областях.

"Уничтожена вся инфраструктура": генерал о мощных ударах по аэродромам РФ

Массовое применение беспилотных летательных аппаратов для глубоких ударов по территории РФ является новой стратегией Украины в войне.

Украинские военные осуществляют скоординированные атаки на российские авиабазы, склады боеприпасов, нефтеперерабатывающие заводы и военные объекты, нанося значительные потери армии противника, говорится в материале The Times.

Вступление Украины в НАТО может занять много лет. Альтернативной гарантией безопасности от российской агрессии может стать ядерное оружие. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому ведущему Пирсу Моргану.

По словам Зеленского, вступление Украины в НАТО может затянуться "на годы или десятилетия", поэтому "возникает абсолютно справедливый вопрос: что будет защищать нас от этого зла все это время, на всем этом пути?"

"Новые жесткие пакеты": Зеленский анонсировал новые санкции СНБО и раскрыл детали

Совет национальной безопасности и обороны ввел новые жесткие санкции, списки которых будут обнародованы позже. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения, рассказывая об итогах заседания СНБО.

Он отметил, что во время заседания СНБО были заслушаны важные доклады по финансовой прозрачности в стране. После недавних кадровых изменений в налоговой службе и финмониторинге уже удалось достичь первых результатов - прекращения теневых финансовых схем.

Сегодня, 4 февраля глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси прибыл в Украину. Целью поездки было оценить состояние подстанции "Киевской". Именно ее Гросси назвал критически важной для ядерной безопасности в стране.

Как результат поездки, Гросси предупредил о вероятности ядерной аварии в Украине из-за российских обстрелов.

Президент Украины получил приглашение на инаугурацию 47-го президента США Дональда Трампа. Однако посещение церемонии без возможности полноценной встречи не имело смысла. Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

"Прежде всего, я хотел бы сказать, что президент Трамп пригласил меня на свою инаугурацию. Он пригласил меня в очень общих выражениях, как, возможно, и других лидеров. Я не знаю, кого он пригласил лично или иным образом. Но я считаю, что нам нужно время, чтобы посидеть и поговорить о том, как закончить войну", - сказал глава государства.

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